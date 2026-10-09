亞運金牌沈曉榆獲燦烈點讚 談用獎金應援EXO：冇理由使晒落男人度

在愛知名古屋亞運為港隊勇奪「第一金」的武術女將沈曉榆（Lydia），因EXO迷妹身份獲封為「追星人榜樣」！身為韓國男團EXO 13年忠粉的沈曉榆，奪金後隨即於社交平台發布7月參與簽售會的影片，透露自己成功兌現了與偶像EXO的「金牌約定」，她的熱血事蹟亦吸引了韓國三大電視台之一的SBS關注及採訪，大曬流利韓文，當記者告知她EXO成員們已得知她奪得金牌的消息時，這位「EXO-L」更驚訝表示：「真不敢相信。他們真的看到了嗎？」而昨晚（8日）沈曉榆出席慈善跑活動，就大談偶像EXO，指得到燦烈點讚喜上加喜，已準備好11月帶埋金牌去首爾「全勤」睇演唱會。問到亞運贏得的獎金是否全數用到應援，她笑說：「我又唔想全部拎晒嚟應援嘅，因為辛苦錢嚟㗎嘛，冇理由洗晒落男人度，哈哈！」此外，她也透露會否想加入娛樂圈的意願。

（左起）領跑員、全球首位完成南北極馬拉松視障跑手梁小偉、名古屋亞運港隊第一金得主武術運動員沈曉榆、職業拳擊運動員曹星如出席慈善跑活動。（葉志明攝）

在愛知名古屋亞運為港隊勇奪「第一金」的武術女將沈曉榆（Lydia），奪金後被網民大起底，由於她是EXO迷妹，更獲封為「追星人榜樣」！

今年7月沈曉榆特別飛往新加坡參加EXO演唱會及簽售會。當時她向成員Kai展示自己練習武術的照片，Kai於是問：「如果我做《Crown》這首歌的『皇冠』手勢，妳能拿冠軍嗎？」沈曉榆當時害羞回答：「I'll try my best（我會盡力而為）！」（IG@lydia_sham）

沈曉榆的熱血故事隨即紅遍韓國及EXO粉絲之間，電視台SBS更派出記者獨家採訪（YouTube@ SBS 뉴스）

追星Reels爆紅意料之外 燦烈點讚登SBS報道喜上加喜

講到此刻是否已消化奪金心情，Lydia指其實一直都冇特別興奮，而對於追星片獲得大量網民支持，她坦言是意料之外：「完全冇諗過條Reels係咁爆嘅，因為我以前都有po開追星片，冇諗過呢條特別爆。」至於是否因為有EXO鼓勵要奪金，她說：「我覺得一定有幫助，可能我剪完IG啲片，得閒我就會拎出嚟睇，睇返我就會開心返，所以有一定幫助。」SBS主持指EXO已得知她獲得金牌，問到何時正式確定EXO得悉喜訊，Lydia表示：「因為佢哋真人係冇出過嚟嘅，但係我係透過SBS嗰日嘅訪問，佢就有show俾我睇，EXO嗰邊經紀公司係有send到message俾SBS記者，同佢講EXO已經知道。如果話本人有行動嘅話，就係SBS新聞嗰條Views， EXO燦烈有點讚，所以肯定係知！（記者：仲興奮過攞金牌？）唔同感覺囉，喜上加喜。」

當記者告知她EXO成員們已得知她奪得金牌的消息時，她更驚喜地說：「真不敢相信。他們真的看到了嗎？」（YouTube@ SBS 뉴스）

被問是否因為有EXO鼓勵要奪金，她說：「我覺得一定有幫助，可能我剪完IG啲片，得閒我就會拎出嚟睇，睇返我就會開心返，所以有一定幫助。」（葉志明攝）

SBS主持指EXO已得知她獲得金牌，問到何時正式確定EXO得悉喜訊，Lydia表示：「SBS嗰日嘅訪問，記者有show俾我睇，EXO嗰邊經紀公司係有send到message俾SBS記者，同佢講EXO已經知道。如果話本人有行動嘅話，就係SBS新聞嗰條Views， EXO燦烈有點讚，所以肯定係知！」（葉志明攝）

11月將帶獎牌赴首爾睇騷 未會將亞運獎金全數做應援：辛苦錢嚟㗎嘛

Lydia回憶起7月去簽售會時與EXO見面的經歷：「佢哋寫咗啲PS俾我，話希望九月亞運會拎金牌，然後又即刻畫咗隻熊仔，都係戴住個獎牌嘅熊仔，我會睇到，因為我喺房都係擺出嚟。」當講到下次可以帶同金牌去簽售會見EXO，她指未知何時再有簽售活動，但會帶去演唱會，並透露11月將去首爾睇EXO的Encore場，表示已買齊三場門票，問到是否將亞運贏得的獎金都用作應援，她笑說：「我又唔想全部拎晒嚟應援嘅，因為辛苦錢嚟㗎嘛，冇理由洗晒落男人度，哈哈！未完全諗，希望儲住先，同埋同媽咪去旅行。」

當講到下次可以帶同金牌去簽售會見EXO，她指未知何時再有簽售活動，但會帶去演唱會，並透露11月將去首爾睇EXO的Encore場，表示已買齊三場門票。（葉志明攝）

問到是否將亞運贏得的獎金都用作應援，她笑說：「我又唔想全部拎晒嚟應援嘅，因為辛苦錢嚟㗎嘛，冇理由洗晒落男人度，哈哈！未完全諗，希望儲住先，同埋同媽咪去旅行。」（葉志明攝）

不抗拒試演藝工作 笑稱唱歌不行但可拍動作片

Lydia直認亞運後IG followers有少量升幅，對於會否參與其他類型甚至演藝工作，她謂：「如果有機會、有時間嘅話，唔影響訓練之下梗係會想嘗試，我自己本身都好鍾意試新嘢。（記者：對演藝工作有冇興趣？）都要有人搵我先得，我想試吓嘅，可能武打嗰啲我都會想挑戰吓，我都鍾意玩唔同嘅嘢。」不過講到會否學蔡俊彥由運動員轉型歌手，她就立即耍手擰頭：「我唱歌唔得！」Lydia指有機會都可以拍動作片，但就冇特別想與哪位武打演員對打，記者講到甄子丹、林峯、古天樂等演員，她都笑說是自己榮幸，跟誰打都可：「我冇特別諗，我覺得呢個機會太夢幻，所以冇特別去諗呢啲事。（記者：EXO都得啦！）但係佢哋本人未出嚟，如果真係本人都有恭喜我，就真係夢幻，so far都係冇乜實感。」最後，問有否喜歡任何香港偶像，Lydia表示較少留意，但有聽廣東歌，例如呂爵安（Edan）和陳卓賢（Ian）。