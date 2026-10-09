資深監製李兆熊離世享年89歲　太太王心慰前年退休後全力照顧

資深製作人、著名TVB監製王心慰丈夫李兆熊驚傳昨日（8日）離世，享年89歲。李力持今日（9日）在微博公布消息：「剛驚悉：李兆熊先生昨天離世。兆熊哥一路好走，感恩在當年在亞洲電視得到你的教導提攜，真誠盡責永記於心🩷🩷🩷」

TVB監製王心慰在2024年榮休。（資料圖片）

著名TVB監製王心慰丈夫李兆熊驚傳昨日（8日）離世，享年89歲。（微博@李力持）

李兆熊出身演藝世家 開創寫實劇集先河曾為「麗的三雄」

李兆熊出身演藝世家，父親為著名粵語片導演李晨風，母親為資深演員李月清，受到父母的薰陶，李兆熊自幼與影壇結緣，早年當過童星，至1960年代他正式轉型幕後擔任編劇，經常與父親李晨風合作，由兒子編劇、父親執導，拍出了如《金粉世家》、《蘇小小》及《李後主》等無數膾炙人口的文藝電影改編佳作。1973年李兆熊涉足電視圈加入麗的電視，1977年正式升任為劇集監製，他擅長將家庭倫理與宏大的時代變遷完美融合，在麗的電視開創了無數寫實劇集的先河，與麥當雄、屠用雄並稱為「麗的三雄」。

李兆熊參與監製的鄉土劇《大地恩情》轟動一時。（MV截圖）

李兆熊監製的經典劇集包括《電視人》、《變色龍》、《浮生六劫》及《大地恩情》系列，當中李兆熊參與監製的鄉土劇《大地恩情》更轟動一時，收視大幅領先，促使無綫電視（TVB）首次腰斬同期播映的劇集《輪流傳》，創下香港電視史上的神話。 李兆熊與妻子王心慰相識於麗的電視，兩人同為香港影視界聞名的金牌監製，直至90年代，李兆熊逐漸淡出影視界，過着低調平淡的退休生活。

夫妻同為金牌監製 王心慰榮休全心照料伴夫走過最後歲月

王心慰接受傳媒訪問時，直言對丈夫的離世難免傷心不捨，她指丈夫李兆熊昨晨於醫院離世，並透露老公之前患有肌少症，而王心慰在2024年退休後一直照顧對方，在剛過去的中秋節李兆熊再度入院，星期一突然被發現血液中出現抗體及溶血症，直至昨日早上因器官衰竭離世。王心慰效力無綫35年，於2024年正式榮休，當時多位合作多年的藝人都為她舉辦了榮休晚宴，席間她亦表示多年來一直忙工作，退休後會將百分百的時間留給丈夫。現時她亦正為丈夫的身後事打點，預計喪禮會於10月舉行。

王心慰效力無綫35年，於2024年正式榮休。（資料圖片）