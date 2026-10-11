陳豪被蒙嘉慧爆拍劇拍到脫節　高峰期一年拍110集：拍到精神分裂

蒙嘉慧早前接受資深傳媒人金成《叔叔的愛》訪問時，親自拆解了當年決定離開TVB、放慢事業腳步的真正原因，當中與陳豪的一段對話成為她人生的重要轉捩點。蒙嘉慧憶述當年在TVB拍劇休息期間，與同劇演員閒聊約收工去吃日式放題。陳豪走過來好奇問她「咩叫放題？」，並無奈解釋自己連續兩年在TVB拍劇，每天不是在廠景就是在外景，完全沒有個人時間，徹底與外界流行事物脫節。這番話令蒙嘉慧極度震驚，當刻心想：「Oh no，我唔要做咁嘅人。」

這件事讓她意識到人生不應只有埋頭工作。她認為演員若沒有真實的生活體驗，演出只會變得空洞。經歷這次警醒後，她決心拒絕高壓拍攝模式，堅守「拍劇九個月、休息三個月」的生活原則，甚至主動推掉不少劇集，即使被監製誤解「不懂得珍惜機會」也在所不惜。

陳豪與龔嘉欣早前出席無綫節目《美食強人》宣傳活動。（盧振輝攝）

陳豪與龔嘉欣今日出席無綫節目《美食強人》宣傳活動。（盧振輝攝）

陳豪不知「放題」是甚麼？

早前陳豪與龔嘉欣一同出席無綫全新節目《美食強人》的宣傳造勢活動。面對蒙嘉慧的爆料，陳豪笑著回應：「首先我而家都仲未知咩叫做放題。就算嘉欣佢解釋過我聽，我都唔知係乜。因為佢唔係喺廳餐入面寫住嘅嘢，你問我邊度食到放題我都唔知。」

高峰一年拍110集

被問到當年是否因接拍大量劇集、行程過於緊密，才導致自己與外界「斷聯」，陳豪坦言當時確實忙得不可開交：「會有一啲啲精神分裂，因為最高峰嘅紀錄係一年拍110集，不斷係咁拍拍拍。我哋以前嗰代，基本上係冇停過、唔驚冇劇拍，係驚冇命拍。我哋新人嘅話就係不停咁做做做。頭一兩套劇，已經知道下套係咩，啲 Schedule 拍得好滿。我唔記得同蒙嘉慧拍咩劇，可能係《妙手仁心ll》？如果我嘅『唔知』能夠帶畀大家啟發，咁我繼續扮演懵啦！我好多金句都成為經典，比啲金句大家啟發吓啦。」

陳豪透露現時搞不清楚「放題」是什麼意思。（盧振輝攝）

陳豪透露現時搞不清楚「放題」是什麼意思。（盧振輝攝）

陳豪透露現時搞不清楚「放題」是什麼意思。（盧振輝攝）