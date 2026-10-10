Rocky欠債數十萬破產生活曝光　搭地鐵自備便當嚴守破產令

現年59歲的「大隻 Rocky」鄭健樂近年因與崔碧珈的感情糾紛再次成為話題人物。近日有網民在港鐵巧遇Rocky，相片中的他身穿灰色簡單T恤、黑色長褲，背著雙肩包並佩戴口罩，一身極其平實貼地的休閒打扮。最引人注目的是，這位昔日以健碩肌肉身材著稱的「健身教練」，手上竟提著一個綠底黑波點的可愛便當袋，與他魁梧的身型形成強烈反差萌，不少網民大贊他風格接地氣，自備便當、選擇搭地鐵出行更盡顯生活勤儉慳家的好男人本色。

港男Rocky搭地鐵！手拎波點便當袋，大隻佬都有溫柔一面～（小紅書照片）

（崔碧珈微博圖片）

特別標明開設「女士專屬班」。（Threads截圖）

轉戰健身事業與多元幕前 參與《女神配對計劃2》再起話題

Rocky自參選香港先生及離開TVB後，將重心全面轉回健康與健身領域，繼續擔任私人健身教練，並積極推廣健康飲食與運動生活。近年Rocky亦有參與不同電視節目及ViuTV等平台的綜藝與劇集演出，例如先前於戀愛真人秀《女神配對計劃2》等節目中亮相，憑藉真實坦率的性格再度獲得觀眾關注。

接地氣生活態度大獲好評！（小紅書照片）

欠債數十萬無奈破產 嚴守破產令自備便當顯勤儉慳家

在情感與個人生活方面，Rocky曾經歷過離婚痛楚及事業低谷，更因欠債數十萬而無奈申請破產。他坦言破產並非因為賭博或奢侈，而是疫情期間健身室生意停擺，加上要應付離婚及兒子撫養權官司，為租屋及生活開支才走上破產之路。Rocky透露破產令尚有兩、三年才屆滿。他澄清破產並非因為賭博或奢侈，而是疫情期間健身室生意停擺，加上要應付與前妻的離婚及撫養權官司。 他語帶無奈說：「為生活，食飯、租屋、照顧個仔全部要錢。我破產嘅數目唔過一百萬，法律人士都話我唔值得破產，但當時過得一日得一日，唔諗得咁多。」

他積極面對並嚴守破產令規條，日常生活中選擇搭地鐵出行、堅持自備便當，既能精打細算控制開支，又可保持健康的飲食作息，將勤儉慳家與自律的生活態度發揮到極致，展現出踏實重生的好男人一面。

鄭健樂在節目上坦言之前的緋聞對他工作有影響。(節目截圖)