42歲大隻男星曾為操肌長期飲超濃蛋白粉　腎功能衰退：像七十多歲

影視大亨向華強與陳嵐（向太）的42歲長子向佐，近年轉戰內地綜藝及直播界話題不斷。近日向佐在內地綜藝節目《大哥小助理》中拋出震撼彈，自爆曾為了快速練成一身精壯肌肉而長期飲用超濃縮蛋白粉，結果對身體造成嚴重傷害，腎臟功能更一度衰退至70歲老人的水平！

影視大亨向華強與陳嵐（向太）、42歲長子向佐。（微博圖片）

向佐與郭碧婷育有一子一女。（微博@向佐JackyHeung）

向佐騷肌！（《我的拳王男友》劇照）

向佐騷肌！（微博圖片）

42歲向佐自爆健康危機 過量沖飲高濃度蛋白粉致腎功能衰退如70歲

向佐在節目中與胡軍、李乃文分享健身經驗時，自爆當年為了追求極致的肌肉線條與體能表現，在飲食上採用了非常極端的做法，他憶述當時為了補充大量蛋白質，習慣將蛋白粉沖得極濃，且每日攝入量遠超正常人的標準，結果適得其反，給器官帶來極沉重的負擔：「因為濃的蛋白粉很傷腎，我就是這樣，貪方便、貪快，貪他濃縮，我就有一段時間腎不太好，直接走路都有問題。」向佐身體開始出現嚴重不適，前往醫院檢查時，報告結果令人震驚：「醫生說我的腎像七十多歲的腎，真的。」

向佐近日參加內地綜藝節目《大哥小助理》。（微博@向佐JackyHeung）

分享健身經驗。（影片截圖）

自爆因長期飲超濃縮蛋白粉而傷腎。（影片截圖）

腎功能衰退如70歲老人。（影片截圖）

向佐武打累積不少舊患 長期服止痛藥埋下健康隱患

事實上，向佐過往為了進軍武打影壇，長期進行高強度訓練，身上早已累積不少舊患。早在2019年，向佐與郭碧婷參加內地真人騷《我家小兩口》進行婚前檢查時，醫生已診斷其腎功能相當於70歲長者，當時向太就指因兒子習武導致手腳、膝蓋多處受傷，肩膀曾脫臼三次，半月板更需手術取出三分之二，長期服用止痛藥所致。今次向佐公開自身慘痛教訓，希望以親身經歷告誡廣大健身愛好者，切勿盲目追求速成而超量服用補充劑，以免對器官造成無法挽回的傷害。

向佐與郭碧婷在2019年結婚。（微博@向太Tiffany陳嵐）

溫馨。（微博@向太Tiffany陳嵐）

向佐在節目中驚揭腎功能如70歲。（YouTube影片截圖）