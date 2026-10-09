陳卓賢望古天樂落場展球技　新寵「芝麻」與「雞髀」相處似姊弟

陳卓賢（Ian）今日（09/10）出席品牌活動，與劉俊謙、麥浚龍（Juno）、袁澧林（Angela）及雲浩影（Cloud）同場。Ian接受訪問時，剛得知11月舉行的《903 AllStar 籃球賽》中，會有古天樂擔任隊長，自己都好興奮，希望看到他落場。「佢作為精神領袖，最緊要佢存在時大家都打醒十二分精神，我都期望佢會落場打。」

陳卓賢（Ian）今日（09/10）出席品牌活動，與劉俊謙、麥浚龍（Juno）、袁澧林（Angela）及雲浩影（Cloud）同場。（盧振輝 攝）

賽事今日公布各人所編號碼，Ian再次做「10號仔」，「我打排球第一件波衫已經係10號，除咗剛入港隊好多前輩，未到我揀號碼時，其他時間都係著10號。」問到會否較幸運？「落到場都係努力緊要啲。我都老咗，二來傷患又嚴重咗，志在有個活動大家開心下。」Ian反指視森美為最強對手。「佢真係好Fit，自己又會不時加操。」

下月舉行的All Star籃球賽，Ian再以「10號仔」落場︰「我都老咗，二來傷患又嚴重咗，志在有個活動大家開心下。」（盧振輝 攝）

早前，Ian開Live解說新歌《四》的創作概念，因為近日事忙未有時間宣傳，而歌名在傳統來說，可能有人會覺得不太吉利，所以特意開Live同大家解釋下。事實上當他講到總有一日會離開大家時，粉絲聽到都非常擔心。Ian︰「大家諗太多，都唔係講而家，寫歌係要記錄當下的感覺，不代表適用於現狀，我意思是當有一日大家聯繫冇咁緊密時，可以聽番呢首歌，互相掛住大家，係思念的記掛。」至於是否已儲夠歌出專輯，Ian表示正有打算，但較難在年內完成︰「未知12月23日會否仍然做演唱會，難得推出專輯都想有啲安排同大家見面，到時驚分身不暇。」

談到新養的狗狗芝麻，Ian笑指跟「雞髀」關係好轉︰「之前要距離5、6米，而家1、2米都可以，是一個大躍進。」（陳卓賢@IG圖片）

談到新養的狗狗芝麻，Ian笑指跟「雞髀」關係好轉︰「之前要距離5、6米，而家1、2米都可以，是一個大躍進。」他又讚雞髀有大家姐風範︰「芝麻坐唔定走嚟走去時，雞髀會鬧佢，佢就會趴低認低威。」這種家姐細佬關係，亦令Ian諗起同自己一樣。「有家姐嘅細佬，通常都會驚家姐多過阿媽，我細個出去打波，都要問准家姐先，要留低所有同學的聯絡方法先行得。」至於隊員姜濤亦成了新晉狗主。「佢未養前都有問我，大家都有分享下。」