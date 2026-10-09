方東昇為中大才子唔輸醫生　初戀娶師妹婆媳同住關係超融洽

每次出手都必然掀起話題的方東昇最近攜全新資訊節目《醫生，你有病？》強勢回歸，再次用標誌性的風趣幽默融化觀眾。不過，螢幕前金句連連、轉數快的東昇哥，私底下的幕後生活卻是極為低調，不僅是名副其實的「中大學霸」，對感情更是專一極致，私下與太太及母親的相處故事更是堪稱「模範人夫與好兒子」！



方東昇團隊出動又掀全城熱話！（截圖）

中大一級榮譽「誠明獎」學霸 1998年加入無綫

別看方東昇在節目中輕鬆搞笑，他其實是香港新聞界罕見的「超強學霸」。他曾就讀聖公會主風小學及名校拔萃男書院，其後考入香港中文大學新亞書院新聞及傳播學系，最後以一級榮譽畢業。

滿分學霸！（截圖）

更令人佩服的是，他當年更獲頒中大新亞書院獎學金最高榮譽——「誠明獎」。要拿到這個獎項，得主的平均GPA大多要達到滿分4.0，因此方東昇在學界一直享有「中大才子」的美譽。他在1998年加入無綫新聞部，多年來憑藉扎實的功底與幽默風趣的風格深得觀眾喜愛。

方東昇對妻子一見鐘情。（網上圖片）

方東昇入職28年從未轉工。（網上圖片）

26歲初戀一見鍾情 讚老婆「美得令人舒服」

螢幕前的方東昇言詞犀利，但在感情世界裡卻是個純情專一的好男人。專注工作的他，26歲才迎來人生初戀，對象是中大新聞系的師妹吳先玲，二人於2006年正式步入婚姻殿堂。

說起二人的相識過程，過程相當浪漫。傳聞當時方東昇的同事吳先瑩結婚，方東昇受邀擔任司儀，而吳先玲則為姐姐擔任伴娘。方東昇在婚禮上對吳先玲一見鍾情，隨即展開熱烈追求，甚至特意參加女方的教會聚會投其所好。兩人拍拖4年後順利結婚，方東昇更曾公開大讚妻子「美得令人舒服」，甜蜜指數爆燈！

方東昇與初戀情人結婚，抱得美人「歸」。（《世界零距離》截圖）

萬千星輝頒獎典禮2022｜兩人在2006年結婚。(《傳播與社會學刊》)

婆媳關係超融洽 竟然有「共同敵人」方東昇？

不少家庭最怕面對婆媳問題，但方東昇家中卻完全不存在這種煩惱，方媽媽與新抱的相處更是融洽得令人羨慕！

早在2007年，方媽媽參加由長者安居服務協會刊物《長訊》舉辦的「情深說話」徵文比賽，憑藉一封《方老太寫給方太的信》一舉奪冠。信中方媽媽親切地稱呼新抱為「囡囡」，透露每天早上都會親自送別兒子與新抱上班，每晚最期待的就是等他們回家吃晚飯，聽他們分享工作點滴：「雖然你們有時說得快，我來不及聽，但仍然很陶醉。」

方媽媽更透露，自己與新抱不僅有共同興趣——一起捉棋、打乒乓球，甚至還有一個「共同敵人」，那就是方東昇！兩人經常站同一陣線，一起勸方東昇要多添衣服、多休息。方媽媽在信中感人寫道：「我很喜歡你叫我做媽咪，媽咪比奶奶親切多了！」婆媳相處宛如母女，堪稱是界線清晰又充滿愛意的「神隊友」示範！