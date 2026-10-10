61歲美魔女奇招教極速瘦腰大法　雙手唧出肉騰騰豬腩肉：吃多了

1990年《亞洲小姐競選》季軍兼「最上鏡小姐」及「完美體態」三料得主楊玉梅，雖然已經61歲，但依然保養得宜，活出精彩人生。不婚不育的她近年轉戰社交平台，不時拍片分享娛圈秘聞、人生哲理、保養秘訣等，日前她為了教網民做運動減肥，竟然毫無偶像包袱，親手唧出腰間的「豬腩肉」吸流量，隨後更傾囊相授四招減腰大法，力證年過60依然可以擁有Fit爆小蠻腰！

楊玉梅計吓喺香港一年要用幾多錢？（抖音@楊玉梅）

楊玉梅係1990年《亞洲小姐競選》季軍兼「最上鏡小姐」及「完美體態」三料得主。（IG@strawberry_yeung_yuk_mui）

毫無包袱唧出豬腩肉 網民激讚真實可愛

在最新上載的影片中，楊玉梅為了展示減肥效果可謂相當搏命。片初她打扮年輕，穿上一件紅色露腰上衣，毫不介意地展示自己的真實身材。只見她用雙手用力在腰間將一團贅肉「唧」出來，肥肉顯得相當鬆弛兼「肉騰騰」，她更配上字幕自嘲：「前幾天吃太多了，肚子肉肉全出來了」。這個真實又貼地的舉動引來網民熱烈回響，紛紛留言鼓勵大讚姐姐漂亮，連肚腩也十分可愛。

唧出大大嚿豬腩肉。（抖音@楊玉梅）

個樣好愁。（抖音@楊玉梅）

大大嚿「豬腩肉」。（抖音@楊玉梅）

食多咗。（抖音@楊玉梅）

換黃色戰衣教路 4招還原小蠻腰

展示完「失手」的肚腩後，楊玉梅隨即發文表示要跟大肚腩講拜拜，並換上一套鮮黃色的性感運動裝，親自示範四招，聲稱第二天就能看到效果的瘦腰運動。首先她示範第一招「大貓趴」，雙膝跪地並將雙手向前伸直趴下，大腿盡量保持垂直，要求肋骨向內收並打開胸部，此動作更有助改善圓肩駝背。

接著第二招是「貓式抬手」，在維持跪姿及單手撐地的狀態下，將另一隻手放在腦後，左右手交替上下擺動各做十次。隨後她平躺在瑜伽墊上進行第三招「臀橋」，雙腳屈膝撐地，用力將臀部向上抬起並重複做十個。最後一招則是「上伸腿式」，平躺後將雙腿向上伸直抬起，確保大腿盡量垂直，然後屈膝放下，同樣重複十次。完成這四套動作後，楊玉梅得戚地向鏡頭展示平坦的小蠻腰，自信滿滿地邀請大家一起動起來。

完全睇唔出真實年齡！（抖音@楊玉梅）

凍齡秘訣就係要多做運動。（抖音@楊玉梅）

凍齡秘訣就係要多做運動。（抖音@楊玉梅）

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走過慘痛情傷 享受單身精彩人生

其實楊玉梅如今能展現如此開朗自信的一面，背後曾走過一段極其坎坷的低谷。她早前曾大爆慘痛情史，透露曾與一名年長12年的男士拍拖13年，對方即使患癌她亦不離不棄。豈料男方及後不僅拒絕結婚，更在她父親過世當天狠心提出分手。這連環打擊令她傷心欲絕，陷入長達兩年的情緒低谷，每晚失眠，甚至出現幻聽。幸好她最終憑著堅強意志選擇重新投入工作，靠自己賺錢走出陰霾，如今61歲依然保持絕佳體態，享受無拘無束的美好時光。

楊玉梅近年重返TVB拍劇，演出備受好評。（劇照）

重溫精彩演出：

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