璀璨之城1-5劇情線上看丨張智霖吳卓羲爭接班！姜大衞突遭綁架

《璀璨之城》是由陳維冠監製，張世昌、黎倩儀及梁恩東編審，由張智霖、吳卓羲、高海寧、張曦雯、姜大衞、陳瀅、江美儀、陳煒、蔣家旻、周志康主演的一套以時裝家族商戰為題材的電視劇。《璀璨之城》幾時播？自10月12日起逢星期一至五晚上8時30分播放。本文將會介紹這部劇的每集劇情劇透、演員介紹及其關係圖。

《璀璨之城》故事大綱

叱咤澳門商界的大亨官志琛（姜大衞 飾），將旗下尚利鋒集團的掌舵大權一分為二，欽點長子官孝賢（張智霖 飾）與次子官孝君（吳卓羲 飾）共同出任聯席行政總裁。然而，雙雄並立的局面引發了更劇烈的權力爭奪。視弟弟為勁敵的孝賢，為瓦解孝君及其妻子王雪瑩（張曦雯 飾）組成的龐大陣營，出奇制勝地宣布迎娶香港檢控官洪海允（高海寧 飾）。海允與雪瑩曾是同在十月初五街長大的閨密，不料雪瑩當年為躋身名流，竟橫刀奪愛搶走海允的情人孝君。孝賢正是看準了海允心中的積怨，欲將這份復仇火焰轉化為擊垮孝君夫婦的關鍵武器。面對充滿算計與暗湧的豪門爭鬥，唯獨孝君始終堅守心中正義，在兄長的步步進逼下頑強抵抗。

《璀璨之城》第1-5集劇情

第一集｜張智霖吳卓羲爭接班！姜大衞突遭綁架(10/12)

澳門尚利鋒集團面臨掌舵人交接，主席官志琛拋出退位震撼彈，掀起了長子官孝賢與次子官孝君之間如火如荼的權力爭奪戰。孝賢原以為大局已定、父親定會相助，豈料志琛心中屬意的接班人竟是孝君。

豈料在關鍵的投票前夕，志琛突遭神祕人綁架勒索。孝君與妻子王雪瑩心急如焚，四處奔走籌措天價贖金救人；另一邊的孝賢卻將此視為絕佳契機，企圖在父親脫險歸來前先發制人。他聯手任職新聞記者的地下情人郭芷媛，掌握了多位董事會成員的不法黑料並以此脅迫，一舉翻轉了原本不利的票數劣勢。然而，正當孝賢以為成功在望，投票現場卻突生變故，有人當眾宣佈推翻選舉結果。

《璀璨之城》劇照（公關提供）

第二集｜高海寧揭商業罪案！張智霖被迫停職(10/13)

官氏家族地標「君臨舫」活化重開，官志琛在致辭中明確表明，尚利鋒董事會主席之位將由官孝賢與官孝君憑實力公平角逐，正式吹響了兄弟撕破臉爭權的號角。與此同時，香港檢控官洪海允針對尚利鋒涉嫌商業罪案展開深入徹查，傳訊官家父子三人問話，將圍標醜聞與企業機密洩漏的疑雲拉回公眾視野。庭審現場，海允當堂揭發罪證，迫使落敗的孝賢即刻停職。

海允隨後因遭告發涉嫌「利益衝突」導致升職受阻。正當眾人各有心思之時，孝賢卻在隨後的家族聚會上，無預警地拋出了一枚足以震驚所有人的重磅炸彈。

《璀璨之城》劇照（公關提供）

第三集｜張智霖迎娶高海寧！舊愛闖婚禮討說法(10/14)

官孝賢高調迎娶洪海允，一來藉此洗脫妨礙司法公正的罪名，二來順勢引爆官孝君與王雪瑩夫妻間深埋的芥蒂。海允與雪瑩本是情同手足的昔日閨密，當年卻因捲入與孝君的情感糾葛而割席決裂。

這場政治聯姻同樣重創了懷有孝賢骨肉的郭芷媛。眼見嫁入豪門無望，她在雪瑩的暗中挑唆下失控闖至官志琛面前，徹底踩中了孝賢的底線。走投無路的芷媛認定孝賢狠心逼其墮胎，憤而潛入婚禮現場討要說法。海允驚覺芷媛早已將握有孝賢罪證的錄音及致命黑料存入USB並郵寄給孝君。為了保住這場各取所需的權謀婚姻，海允鋌而走險，暗中偷USB......

《璀璨之城》劇照（公關提供）

第四集｜張曦雯私洩客戶資料！張智霖威迫搶票力壓吳卓羲 (10/15)

尚利鋒董事會主席角逐重啟，官志琛此番選擇袖手旁觀，使掌控四張關鍵選票的副主席姚景虹成為官孝賢與官孝君勢在必得的拉攏對象。官孝君與王雪瑩為爭取景虹支持，全力協助其子開發AI參賽軟體，雪瑩甚至不惜私自挪用尚利鋒的客戶數據，為後續波瀾埋下隱患。

敏銳的孝賢借記者霍佩樺調查數據洩漏一事順藤摸瓜，一舉踢爆景虹之子抄襲同學演算法的醜聞，並以銷毀黑料為條件，硬生生脅迫景虹公開倒戈站隊。孝賢私下約見佩樺，佩樺反而主動拋出橄欖枝，向孝賢提出成為聯盟。

《璀璨之城》劇照（公關提供）

第五集｜高海寧張曦雯舊地交鋒！爭授權書決勝負 (10/16)

面對姚景虹公開倒戈支持官孝賢，官孝君為扭轉頹勢，巧妙藉由官志琛之手，將「十月初五街活化方案」設為兄弟決戰的試金石。志琛下達禁令嚴禁兩兄弟親自插手，改由洪海允與王雪瑩親自出馬爭取街坊的同意授權書，唯有勝者方能贏得志琛手中那張足以翻盤的關鍵選票。

被迫重返舊日成長的故地對壘，海允與雪瑩看著熟悉的景緻，昔日情誼與過往恩怨，內心百感交集。交鋒之際，街坊許立風暗中集齊眾人手中的授權書，成為掌握勝負命脈的核心關鍵，迫使兩大陣營競相開出天價爭奪其手中的籌碼。然而，正當兩方人馬廝殺至白熱化、董事會即將開票選出新主席之際，志琛卻在最後一刻拋出震撼彈，做出了一個讓孝賢與孝君皆始料未及的驚人舉動。

《璀璨之城》劇照（公關提供）

《璀璨之城》演員介紹

張智霖 飾 官孝賢

張智霖 飾 官孝賢 璀璨之城@TVB

吳卓羲 飾 官孝君

吳卓羲 飾 官孝君 璀璨之城@TVB

姜大衛 飾 官志琛

姜大衛 飾 官志琛 璀璨之城@TVB

高海寧 飾 洪海允

高海寧 飾 洪海允 璀璨之城@TVB

張曦雯 飾 王雪瑩

張曦雯 飾 王雪瑩 璀璨之城@TVB

陳瀅 飾 霍佩樺

陳瀅 飾 霍佩樺 璀璨之城@TVB

陳曉華 飾 郭芷媛

陳曉華 飾 郭芷媛 璀璨之城@TVB

陳煒 飾 姚景虹

陳煒 飾 姚景虹 璀璨之城@TVB

蔣祖曼 飾 廖嘉儀

蔣祖曼 飾 廖嘉儀 璀璨之城@TVB

《璀璨之城》演員表