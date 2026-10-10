楊洛婷5歲細仔發燒　「鬼妹仔」出招即搵中醫拔罐：精靈晒

現年45歲的港姐亞軍楊洛婷與Dear Jane主音黃天翱（Tim）結婚多年，育有一女一子，一家四口生活美滿。向來給人溫哥華長大、「鬼妹仔」性格印象的楊洛婷，對子女照顧無微不至，原來私底下對傳統中醫調理亦相當信服。

楊洛婷同老公樂隊Dear Jane主音Tim黃天翱慶好恩愛。（IG：@rabeeayeung）

仔仔發燒身骨痛 楊洛婷火速帶睇中醫拔罐

日前楊洛婷在社交平台限時動態分享細仔Tristan（黃仔）的最新近況。她上載了一張Tristan趴在診療床上的照片，透露細仔今早出現發燒及全身不適的情況：「呢位小朋友今朝發燒，佢話全身都好唔舒服…即刻帶佢嚟搵⋯⋯」。

照片中所見，中醫師正拿着火種為Tristan進行傳統拔罐及刮痧療法，過程相當專業。雖然小朋友年纪輕輕，但在接受治療期間表現得非常乖巧。

咁細個原來可以拔罐！（IG截圖）

好精靈！（IG截圖）

治療效果顯著 細仔即刻變回「Little KOL」

經中醫拔罐調理後，Tristan的身體狀況顯然迅速好轉。楊洛婷隨後貼出一張細仔在石板街上的近照，只見戴着眼鏡的Tristan精神奕奕，面向鏡頭擺出精靈表情。楊洛婷亦高興地寫道：「精神晒！My little KOL in training....」，可見中醫治療十分奏效，細仔隨即恢復元氣，重新變回活潑機靈的「小KOL」。

楊洛婷同老公樂隊Dear Jane主音Tim黃天翱育有一子一女。（IG：@rabeeayeung）

溫馨！（IG@rabeeayeung）

兩旁更掛滿了一家四口的甜蜜合照。（IG@rabeeayeung）

9歲Tanya穿同款泳衣出海。（IG@rabeeayeung）