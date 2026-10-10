狄龍姜大衛世絕破冰同框震驚網民　譚俊彥：隨住年紀大唔記得晒

近日，網上流傳一張狄龍與姜大衛（John哥）的罕有合照，被網民形容為「世紀破冰」，引發廣泛關注。今日（9/10）狄龍的兒子譚俊彥現身尖沙咀出席《善心滿載仁愛堂》記者會。對於這張引起轟動的合照，譚俊彥接受《香港01》訪問，時表示，這其實只是兩位長輩的偶然相遇。

他笑言：「其實嗰張相係佢哋去睇戲，我阿爸一個人睇戲，跟住嗰日又撞到John哥。阿John哥話『影張相send畀你個仔睇吓啦』！」 他坦言，長輩們碰面合照其實是很平常的事，沒想到外界會有這麼大反應。

譚俊彥今日出席記者會。（葉志明攝）

譚俊彥今日出席記者會。（葉志明攝）

年紀大淡忘往事

被問到坊間一直流傳兩位長輩過去的恩怨情仇時，譚俊彥笑言隨著年紀漸長，很多往事都已經被淡忘。他直言：「我諗隨住記憶力嘅衰退呢，包括我在內呀，大家都唔記得晒㗎啦！」 他更以父子關係作比喻，指人與人相處總需要磨合：「先講父子先，冇仇不成父子嘛，我同我老豆咁多年都要去磨合，好似我同我個仔咁。我又唔覺得佢哋兩個有特別仇，唔會有話特別唔開心嗰樣嘢囉。」他強調長輩之間的相處十分自然，並非外界想像般惡劣。

針對外界指狄龍與姜大衛多年來關係疏離的傳聞，譚俊彥解釋父親平時甚少接觸社交網絡。他說：「唔好話... 我阿爸唔係一個好上social media嘅，佢部手機都係啱啱換咗部新手機，佢就開始有啲喺度睇相呀撳嗰啲嘢啦。」 被問到是否了解兩人過去的恩怨時，譚俊彥指自己很小的時候便已出國讀書，不太清楚過往過年過節雙方有否見面，但他強調長輩之間的相處十分自然，並非外界想像般惡劣。

此外，譚俊彥透露自己近期與姜大衛亦有緊密合作，形容這是一種緣份。他表示：「嗰日之後我同John哥就啱啱開工，我哋拍緊公司套新劇。有時有啲飯局就一齊去。」 他認為長輩們到了現在的年紀，許多事情都已看淡，現時大家相處十分融洽。

對於父親與姜大衛之間不和傳聞，譚俊彥表示沒有過問。（葉志明攝）

對於父親與姜大衛之間不和傳聞，譚俊彥表示沒有過問。（葉志明攝）

回顧「邵氏雙俠」半世紀恩怨情仇

狄龍與姜大衛當年同為導演張徹的愛徒，被外界譽為「邵氏雙俠」，年輕時感情深厚，甚至有「狄不離姜、姜不離狄」的說法。然而，兩人其後漸行漸遠，關係冰封近半世紀。據傳兩人決裂的起因，是1975年合作拍攝電影《傾國傾城》時，因戲份問題而埋下心結，雙方更被傳曾在片場發生衝突。

而令兩人關係徹底降至冰點的導火線，外界盛傳是因為恩師張徹於2002年離世時，狄龍因身在北京拍戲，未能親自回港出席葬禮，僅派兒子譚俊彥代表致哀。此舉令視張徹如父的姜大衛感到極度憤怒，認為對方不夠尊重恩師，自此兩人幾乎零交流，形同陌路。

不過，隨著歲月流逝，這段半世紀的心結似乎已隨風而散。姜大衛早年受訪時曾以「道不同」形容兩人關係，坦言大家長大後想法不同才各行各路，並沒有誰對誰錯；而狄龍早前接受訪問時亦罕有開腔釋出善意，形容對方是「永恆的朋友」。如今這張無意間拍下的「世紀合照」，不僅打破了多年的不和傳聞，也印證了兩位影壇傳奇早已放下過往恩怨，化干戈為玉帛。

狄龍與姜大衛曾被稱為「邵氏雙俠」。（影片截圖）