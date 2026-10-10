唐寧捲官司爆抑鬱自殘　紐西蘭狂跑6公里氣色紅潤談慢活哲學

現年44歲、童星出身的「童顏女神」唐寧，自2022年移居紐西蘭後，一直過著親民又平淡的生活。然而，她近日突傳捲入官司，據悉其前經理人公司入稟高等法院控告她違約，入稟狀中更指控她情緒失控、患有重度抑鬱及B型人格特質，甚至曾持刀自殘及指嚇經理人。面對如斯驚人的指控與官司，唐寧卻以最佳的狀態給予無聲反擊！

唐寧早前被其前經理人公司入稟高等法院控告她違約。（IG@leilakong1205）

精神飽滿親自拍片 直述心聲「日子係畀自己過嘅」

官司消息傳出後，外界紛紛擔心唐寧的心理狀況，但她日前親自拍片現身，用行動打破沉淪傳聞。影片中的唐寧面色紅潤、氣色極佳，雙眼精神奕奕，身材亦完全「冇瘦過」，保養得宜的童顏依舊！

片中唐寧感性地吐露近年心態的轉變，直述句子道：「以前嘅我好鍾意快，做嘢要快成功要快，甚至會覺得自己一停落嚟就會俾人哋追過，但而家嘅我，反而想慢一啲，因為我開始發現人生最可惜嘅唔係你行得比人哋慢，而係你一路掛住向前衝衝下，最後連身邊所有發生嘅任何嘢你都冇留意到，長大唔係令你變得更加厲害，而係令你終於明白日子係畀自己過嘅，而唔係演俾人哋睇。」一番充滿哲理的說話，展現出她對人生的豁達，似乎已將世俗紛擾置之度外。

唐寧拍片近況曝光。（抖音@唐寧）

以前好鍾意快！（抖音@唐寧）

學習慢活。（抖音@唐寧）

學習慢活。（抖音@唐寧）

氣色紅潤！（抖音@唐寧）

IG Story大晒跑步紀錄 紐西蘭生活超健康

除了拍片談「慢活」心法，唐寧亦在IG Story大晒運動近況，上載了一張在奧克蘭（Auckland Running）跑步的紀錄截圖。圖中顯示她跑了6.28公里，耗時46分42秒，並配上藍色心心及夕陽美景，足見她在紐西蘭生活規律又健康，心情完全未受官司影響！

唐寧亦在IG Story大晒運動近況，上載了一張在奧克蘭（Auckland Running）跑步的紀錄截圖。（ig@leilakong1205）

閨密蔣祖曼保護摯友 證唐寧近況：佢OK嘅！

至於唐寧的閨中密友、以「老公」、「老婆」相稱的蔣祖曼（Joman），昨日出席TVB新劇《璀璨之城》宣傳活動時，亦被問到唐寧捲入官司及被控自殘等傳聞。Joman全程護友心切，未有透露好友的私事，但就堅定地向大家傳遞安心訊息：「佢嘅嘢就唔特別去講，但係佢OK嘅，所以多謝大家關心。」Joman透露兩人認識十多年，由拍攝獨立電影到因家中的小動物而變熟，感情深厚：「呢十幾年我哋大家都陪住大家。」她亦提到唐寧先前曾短暫返港，目前已返回紐西蘭生活。見到唐寧現時氣色極佳兼熱愛運動，加上有好友力證「佢OK」，相信關心她的粉絲亦可以放心！

蔣祖曼透露唐寧近況「ok」。（資料圖片）