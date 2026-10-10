港姐李澤欣合照「趷腳」遭網民狠批心胸狹窄　親解真相：係禮儀腳

今屆港姐季軍李澤欣今日（9日）出席《善心滿載仁愛堂》記者會。對於早前出席活動時，被網民發現影大合照期間疑似「趷腳」，慘遭批評「心胸狹窄」，李澤欣接受《香港01》訪問時表示自己並無不開心，反而覺得非常搞笑：「我冇不開心啊，我覺得好搞笑！因為這證明我嘅港姐禮儀展示咗畀大家見到囉！」

李澤欣否認影大合照趷腳。（葉志明攝）

她解釋指，當時的動作並非故意「趷腳」擺姿勢，而是港姐訓練中的標準站姿：「我冇趷腳，我哋係『丁字腳』禮儀腳嚟㗎！影相嗰陣我話畀導師知我係有聽從你嘅指示，所以其實係丁字腳禮儀，唔係亂咁趷腳。」

李澤欣今日出席《善心滿載仁愛堂》記者會。（葉志明攝）

面對網民的負面評價與批評，李澤欣表現得相當大方：「我反而唔會特別去解釋，因為真正了解同認識你嘅人，就可能會知道你大概係一個點樣嘅人囉。反而去解釋，等於人哋覺得你掩飾，咁其實反而係冇必要。（會唔會有時都唔睇新聞？）都唔會唔睇嘅，有時候我覺得大家講啲嘢都好中肯或者俾俾咗啲意見我嘅。而偏激嘅說話比唔到有建設嘅意見我，睇完就算。不過開頭睇到呢啲留言都會有啲唔開心，因為始終即係大家都唔會鍾意有人話自己，但係我知道做 artist都預咗。明白大家有言論自由，所以我都會接受。」