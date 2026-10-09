肥媽物色老人院遭家人反對！霸氣開條件：唔畀去就要照顧我

無綫飲食節目《美食強人》今日（9/10）舉行宣傳活動，李家鼎（鼎爺）與肥媽（Maria Cordero）一同現身支持。早前肥媽自爆正物色老人院，隨即引起網民熱議，質疑她兒孫滿堂為何仍要打算在老人院度過下半生。肥媽接受《香港01》訪問時，坦言家人得知她有入住老人院的想法後大為反對。

肥媽和李家鼎今日出席記者會。（盧振輝攝）

她笑言：「咁嘅年紀唔物色老人院，唔通物色條靚仔啊！係咪？應該嘅嘛，依家我俾屋企人鬧啊，『你有冇搞錯啊？去老人院？我話唔通去青年會呀。佢哋話唔准喎！」

面對家人的反對，肥媽亦開出條件，霸氣喊話：「唔准又係你自己講，唔關我事！咁我話去老人院你話唔准，咁你照顧我啦！咁我老咗叫你照顧，我仲要向全世界講完，你唔照顧我，你就大件事啊！」

李家鼎精神飽滿。（盧振輝攝）

她表示人老了自然會有此打算，主要是希望將來不會拖累年輕一代，又讚賞現時的老人院環境與服務極佳：「老咗一定有呢個想法，仲想拖累啲年輕人咩？你唔知你老咗點㗎嘛，依家我哋行得走得，我天天跳舞做運動添，你覺得過多幾年，我希望過多十年八年，你未必係咁健康定㗎嘛？而家佢話佢照顧我，話我做齊晒準備㗎，我搵晒老人院㗎，佢話唔畀我去，唔畀我去就你自己攞嚟嘅啦，你拉住我你就要理我㗎啦，係咪先？同埋我仲要同咁多全香港觀眾、屋企人講晒，你敢唔敢唔理我？真係啊！」

旁邊的鼎爺亦非常認同肥媽的看法，笑言家人「拉住」她就要負起責任。肥媽更誇讚現在的老人院設施完善且專業：「我真係覺得好靚㗎，人家個老人家醫院，嘩！靚到死靚啊！佢唔止靚喎，佢照顧我哋嗰啲全部都係年輕仔、年輕女嚟㗎，即係年輕過我哋啲仔女啊，睇吓都爽啊！好專業㗎佢哋！」

此外，談到被問及以前借出的巨款能否收回時，肥媽與鼎爺皆感嘆世道改變，借錢容易收錢難。肥媽無奈指：「借錢俾人，還錢好似求人！依家我都同佢哋講，唔好借錢俾人，依家啲錢係俾人，你俾得幾多就俾人，唔好借。借咗我冇咗好多朋友，咁唔需要啦！依家咁嘅年紀，當然留返啲錢嚟養老啦！」鼎爺亦表示如果有良心自然會還，安慰肥媽不必放在心上，過好眼前的生活最重要。