東張西望｜保安男錯愛爛賭經紀　慘被當「水魚」借24萬：佢只愛賭

TVB資訊節目《東張西望》最新一集揭發一宗涉及網戀與賭博的「感情騙局」。一名任職保安的29歲單身男子Daniel（化名），於網上結識一名自稱做地產及保險的年長女子Soso（化名），以為找到真愛，豈料對方其實是一名沉迷賭博的爛賭女，更將Daniel當作「提款機」不斷借錢，最終Daniel被借去近24萬港元後血本無歸，憤而告上法庭並向節目組爆料！



保安宅男迷戀爛賭女經紀！（節目截圖）

微信「附近的朋友」結緣 以為遇到勤奮「上進女」現年29歲的Daniel性格內向，多年來一直單身。去年8月，他透過微信的「附近的人」功能認識了年長他十多歲、曾結婚的Soso。Daniel指對方微信頭像看似十分正常，兩人相談甚歡並相約見面。Soso當時聲稱自己在地產中介公司上班，副業則是做保險，給Daniel留下勤奮上進的印象，令他迅速沉淪並發展成情侶關係。 兩人交往期間如一般情侶般牽手、看風景、拍合照及逛海灘，極其甜蜜。然而好景不常，這份看似浪漫的愛情很快便附帶了「金錢條件」。

兩人熱戀期曾到海灘玩耍及拍下多張甜蜜合照，當時Soso表現得像個正常又溫柔的女友。（節目截圖）

借3000元交電話費 轉頭跑去澳門賭博

Daniel透露，某天Soso以「電話費沒錢交、快被停機」為由，向他借了3,000港元。豈料借錢後僅過三小時，Soso便在WhatsApp坦白：「對不起，我任性了，去了澳門。」Daniel這才驚覺對方借錢的真實目的竟然是拿去賭場揮霍！Daniel隨後特地趕赴澳門尋找Soso，親眼目睹女友在賭場內的另一副面孔。他形容Soso當時像變了一個人似的，坐在老虎機前完全無視身邊的一切，瘋狂玩了一整天一整夜，估計單是那次就輸掉了十多萬元。

Soso聲稱借3,000元交電話費，結果三小時後突發WhatsApp坦白「任性去了澳門賭場」。（節目截圖）

當男方「ATM提款機」 累計借走24萬港元

自此之後，Soso的「爛賭鬼」本性徹底暴露，更開始以交屋租、買兩部iPhone給客人等各種藉口，不斷向Daniel借錢。Daniel出於情侶關係無奈配合，甚至刷信用卡幫忙付款。加加總總，Daniel累計借給Soso高達近24萬港元。Daniel痛心疾首地表示，對方根本是把他當成了「提款機」，能騙多少就騙多少。

以交租及買iPhone等多種藉口，Daniel先後借出近24萬港元，坦言自己慘被當作提款機。（節目截圖）

討債竟被罵「逼得喘不過氣」 女方轉戰加拿大續狂歡

長期欠債不還的Soso，在面對Daniel追討欠債時，不但沒有還錢誠意，反而裝可憐反咬一口，指責是Daniel一直追債「逼得她喘不過氣」，所以才跑到加拿大找保姆工作（月薪約2萬7千元）。 然而，Daniel發現Soso在WeChat朋友圈內張貼的全是大飲大食、到處玩樂的開心照片，根本毫無還錢打算。當Daniel堅決要求還錢時，Soso竟以「行李拖去機場、有點累了」為由直接拉黑離去，甚至在電話中大聲指責Daniel「不理解她」。

追債過程中Soso在電話狂暴反指被「逼得喘不過氣」，隨後單方面掛斷電話絕交。（節目截圖）

面對記者追問是否當男方是「水魚」，Soso戴著口罩急步離去，僅冷回應「冇欺騙成分」。節目截圖）

揭發女友過往黑歷史 入稟小額錢債審裁處追討

心灰意冷的Daniel決定展開反擊，透過Facebook聯絡Soso的身邊朋友，驚揭對方過往黑歷史——原來Soso過去曾任職地產代理，期間瞞著丈夫與上司勾搭，偷情照片流出後遭丈夫發現而離婚；後來轉投另一家地產公司，也因工作表現極差、經常不幹活而被解僱。 最終，Daniel決定一刀切斷這段關係，並正式入稟小額錢債審裁處向Soso追討部分欠債。《東張西望》主持在法庭外堵截出庭的Soso進行採訪，面對記者質問是否將Daniel當作「水魚」以及有否欺騙成分，Soso戴著口罩急步離開，僅冷淡回應「沒有欺騙成分」並拒絕多作交代。 Daniel在節目最後坦言，Soso提出每月分期還款5,000元的方案他絕不接受，經此一事後自己會深刻反省，以後絕不會再隨便在網上交友，對金錢過戶也會極度小心。