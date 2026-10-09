璀璨之城｜江美儀爆全家變態　首演吳卓羲母親：何德何能做佢阿媽

無綫台慶劇《璀璨之城》昨日（8日）舉行記者會，在台上出場的部份，陳煒（煒哥）與江美儀傍住「John哥」姜大衛而充滿火藥味，煒哥跟美儀姐受訪時再大談劇中複雜交錯的人際關係。美儀姐坦言與姜大衛（John哥）處於「有佢冇我」的對立狀態，而對待兒子吳卓羲則是「恨鐵不成鋼」，問到在劇中是否糟躓對方，她笑說：「千祈唔好咁講，打過佢一次啫，哈哈哈哈！佢爭啲碌落地。」她又劇透將會狂打吳卓羲老婆，亦即自己媳婦張曦雯：「點解我成日咁憎張曦雯呢，因為我覺得佢幫唔到我個仔手，所以我就成日打佢，打張曦雯，打咗好多次！我每一次都同佢講『唔好意思呀，唔好意思呀，有冇整親你呀？唔好意思。』講完又打，我根本喺呢套戲裏面係個打女！」被問到傳聞江美儀的角色原本由邵美琪飾演，因檔期由她頂上，她只表示要問監製。

無綫台慶劇《璀璨之城》昨日（8日）舉行記者會，在台上出場的部份，陳煒（煒哥）與江美儀傍住「John哥」姜大衛而充滿火藥味，原來美儀姐與John哥處於「有佢冇我」關係。（葉志明攝）

（葉志明攝）

美儀姐劇透將於劇中會狂打吳卓羲老婆張曦雯：「因為我覺得佢幫唔到我個仔手，所以我就成日打佢，打張曦雯，打咗好多次！我每一次都同佢講『唔好意思呀，唔好意思呀，有冇整親你呀？唔好意思。』講完又打，我根本喺呢套戲裏面係個打女！」（葉志明攝）

陳煒手握關鍵一票 江美儀形容官家各懷鬼胎

相比之下，煒哥透露自己的角色個性非常溫和，只為集團利益做事，與John哥關係友好。不過，身為關鍵人物的她手握極為重要的一票，「大家都想拉攏我，有啲巴結我，有啲揸住啲痛腳。」早前有劇照流出，網民見到張智霖（Chilam）與江美儀同場，即想起《衝上雲霄II》的Captain Cool與Head姐，美儀姐笑言加埋吳卓羲，簡直有《衝上雲霄II》Reunion的感覺，又大爆在劇中她害了Chilam，講到這套劇冇個好人，美儀姐認為整個官家可用「各懷鬼胎」形容，但表示：「煒哥唔喺我哋官家裏面就好啲，我哋成家人都係變態㗎！」

煒哥透露自己的角色個性非常溫和，只為集團利益做事，與John哥關係友好。不過，身為關鍵人物的她手握極為重要的一票，「大家都想拉攏我，有啲巴結我，有啲揸住啲痛腳。」

美儀姐認為整個官家可用「各懷鬼胎」形容，但表示：「煒哥唔喺我哋官家裏面就好啲，我哋成家人都係變態㗎！」（葉志明攝）

昔日情夫變兒子 江美儀笑稱何德何能做吳卓羲阿媽

美儀姐與吳卓羲非首次合作，但相信觀眾都依稀記得，早前重播的經典劇《名媛望族》中，吳卓羲飾演其情夫，但今次於《璀璨之城》卻要轉戰演母子。現實中江美儀僅大吳卓羲8歲，被問到要演母子是否需要衝破心理關口，江美儀回應：「我何德何能做佢阿媽！（陳煒：你話8歲生佢嘛。）我係腹中腹，我一出世佢就出埋嚟。冇呀，其實做演員，一個新嘅挑戰囉，如果出嚟係似嘅就好叻，唔似嘅都合理吖，係咪？」美儀姐又透露劇中的白髮造型是監製特別要求，希望能令外型更加入戲及像母親：「講真一句我本身真係唔係大佢好多，可能有個白髮造型就會易啲入戲，形象會似啲。」

現實中江美儀僅大吳卓羲8歲，被問到要演母子是否需要衝破心理關口，江美儀回應：「我何德何能做佢阿媽！（陳煒：你話8歲生佢嘛。）我係腹中腹，我一出世佢就出埋嚟。冇呀，其實做演員，一個新嘅挑戰囉，如果出嚟係似嘅就好叻，唔似嘅都合理吖，係咪？」（葉志明攝）

江美儀護航《女神2》Matthew捲土重來：男未婚女未嫁

對於熱播節目《女神配對計劃2》中，上一輯追求關嘉敏不果的參賽者Matthew今輯「捲土重來」，卻無人選擇，有網民批評她追求不到關嘉敏又再上來，江美儀大方護航：「百貨賣百客，呢幾個唔啱咪下次再嚟過……佢上次追嗰個好似係唔成功，咁佢唔成功咪試吓第二啲囉，男未婚女未嫁，又合理嘅。我唔可以代表網民講啲乜，但係我覺得係冇問題嘅，始終佢冇話俾你聽陳煒係我女朋友，但係我同咗陳煒一齊又搵第二個，咁我覺得咁樣又OK喎。」至於另一位被網民指為「渣男」的求愛勇者李爾晨，二人表示不相熟，但陳煒曾到賀對方的健身中心開幕，並指：「佢好好人。」江美儀亦透露李爾晨私下經常約她們一起做Gym。

《女神配對計劃2》中，上一輯追求關嘉敏不果的參賽者Matthew今輯「捲土重來」惹非議，美儀姐認為：「佢上次追嗰個好似係唔成功，咁佢唔成功咪試吓第二啲囉，男未婚女未嫁，又合理嘅。」（葉志明攝）

陳煒首爾慶結婚四周年 江美儀讚對方冇老過

此外，陳煒早前於社交平台曬出與老公的甜蜜合照，她透露剛與老公前往首爾旅行，慶祝結婚四周年，已有10年未到訪首爾的她大讚過程新鮮好玩，旁邊的江美儀笑說：「最緊要係同邊個去嘅啫。」又大讚煒哥完全冇變老。談到月前一班亞視藝員參與由林祖輝發起的聚會，問到友誼多年不變是否非常難得，江美儀說：「總之有人約食飯我哋就行㗎啦，搵個藉口就去㗎喇。我搞過好大型㗎，我搞親嗰啲都係大嘢。」

陳煒早前於社交平台曬出與老公的甜蜜合照，她透露剛與老公前往首爾旅行，慶祝結婚四周年

已有10年未到訪首爾的煒哥，大讚過程新鮮好玩。（葉志明攝）