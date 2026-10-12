璀璨之城｜演員陣容名單＋角色人物介紹：張智霖／吳卓羲／高海寧

璀璨之城TVB｜有人不惜出賣身邊至親與夥伴，亦有人在龐大慾望的驅使下甘願腐化成魔。這場充滿算計與角力的權力大戲即將拉開序幕，究竟劇中各方勢力如何互相撕扯，最後誰能衝破重圍成功登頂「璀璨之城」？TVB全新劇集《璀璨之城》震撼登場，於10月12日起，逢星期一至五晚上8時30分播出。

《璀璨之城》故事大綱

一個聯席行政總裁的安排，牽動官家兩兄弟的權力角力。在澳門商界呼風喚雨的尚利鋒集團主席官志琛（姜大衞 飾），讓官孝賢（張智霖 飾）與官孝君（吳卓羲 飾）平分集團領導權。然而，孝賢始終容不下孝君，更決意拆散弟弟與其妻子王雪瑩（張曦雯 飾）的強大陣線。他選中的突破口，正是香港檢控官洪海允（高海寧 飾），並宣佈與她結婚。

這段婚姻背後，藏着一段未了的感情恩怨。海允與雪瑩同樣來自十月初五街，曾是親密無間的好友，卻因孝君而決裂。雪瑩一心躋身豪門，奪走海允的男人，成為孝君的妻子。孝賢正要借助這份舊恨，將海允拉進自己的陣營，藉她向孝君夫婦步步施壓。當婚姻成為籌碼、昔日情誼化作攻防手段，官家的權力鬥爭亦愈演愈烈。面對兄長接連而來的算計，孝君仍不肯背棄正義，奮力迎戰……

《璀璨之城》演員對照表

《璀璨之城》演員表 演員 飾演角色 演員 飾演角色 張智霖 官孝賢 周志康 湯俊宇 吳卓羲 官孝君 陳曉華 郭芷嫒 高海寧 洪海允 蔣祖曼 廖嘉儀 張曦雯 王雪瑩 黃子恆 馬文卓 姜大衞 官志琛 鄭子誠 方易安 陳瀅 霍佩樺 孔德賢 許立風 江美儀 丁麗明 倪嘉雯 溫麗欣 陳煒 姚景虹 蔡一智 湯信義 蔣家旻 官詩雅 龔慈恩 沈楚媚 譚凱琪 梁靜嫻

《璀璨之城》演員

張智霖 飾 官孝賢

官志琛之子，視孝君(吳卓羲)為眼中釘，為了打擊孝君，跟孝君的前女友(高海寧)結婚。

張智霖 飾 官孝賢 璀璨之城@TVB

吳卓羲 飾 官孝君

官志琛之子，與王雪瑩(張曦雯)結婚，曾與洪海允(高海寧)是情侶關係。

吳卓羲 飾 官孝君 璀璨之城@TVB

姜大衛 飾 官志琛

尚利鋒集團主席。

姜大衛 飾 官志琛 璀璨之城@TVB

高海寧 飾 洪海允

出身於十月初五街，是香港檢控官，曾與官孝君(吳卓羲)是情侶關係。

高海寧 飾 洪海允 璀璨之城@TVB

張曦雯 飾 王雪瑩

出身於十月初五街，與洪海允(高海寧)曾是閨密，為嫁入豪門，奪去海允的情人孝君。

張曦雯 飾 王雪瑩 璀璨之城@TVB

陳瀅 飾 霍佩樺

陳瀅 飾 霍佩樺 璀璨之城@TVB

陳曉華 飾 郭芷媛

陳曉華 飾 郭芷媛 璀璨之城@TVB

陳煒 飾 姚景虹

陳煒 飾 姚景虹 璀璨之城@TVB

蔣祖曼 飾 廖嘉儀