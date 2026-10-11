郭晉安倫敦街頭被捕獲　陪18歲大仔報到郭令山暴風式成長高過爸爸

三屆視帝郭晉安與前妻歐倩怡離婚後，心繫一對子女。其18歲大仔郭令山（Brad）憑精湛的法國號演奏技巧，成功考入英國皇家音樂學院（Royal Academy of Music）主修音樂。近日有網民在英國倫敦街頭巧遇郭晉安父子檔現身，兩人一身休閒打扮沿路慢步，作風相當低調。

郭晉安倫敦被捕獲！（小紅書截圖）

身穿休閒衛衣手提朱古力 18歲大仔身高超越爸爸

從網民拍攝的照片可見，郭晉安身穿一件粉藍色運動連帽外套配黑色長褲，手提一袋知名品牌的朱古力禮袋，保養得宜且狀態甚佳；而緊隨其後的大仔郭令山則身穿深灰色短袖T恤配搭灰色運動長褲，腳踏白色運動鞋。現年18歲的郭令山已暴風式成長，身形高大且笑容燦爛，五官與爸爸亦有些許相似。父子二人一前一後在倫敦街頭漫步，氣氛溫馨自然。

父子感情極好！（小紅書截圖）

父子感情極好！（小紅書截圖）

致力栽培兒子成才 預告多接工作幫補學費

郭晉安向來是「廿四孝爸爸」，早在兒子面試及確認獲取錄時，已曾特地飛往英國實地視察當地環境及學校設施。他此前受訪時透露，兒子從小遺傳了父母的藝術天份，特別擅長吹奏法國號，因此十分支持他遠赴海外深造。雖然面對兒子離港升學難免不捨，但他認為讓孩子學會獨立生活對人生大有裨益，更曾幽默笑言外國留學學費不菲，自己要多接工作幫補學費。

郭晉安與兒子郭令山一齊探索700平米（約7,500呎）的總統套房。（IG@onjai109）