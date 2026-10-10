黃智賢鄭子誠劉愷威相約打網球　《真情》神級同框掀最強回憶殺

無綫（TVB）經典處境劇《真情》是不少人的集體回憶，劇中不少角色至今仍深入民心。日前，在劇中飾演「容向海（阿海）」的黃智賢，於社交平台分享與「安仔」劉愷威及「李子浩」鄭子誠相約打網球的合照，三人難得同框，瞬間引起大批網民討論，掀起「最強回憶殺」！

黃智賢在《真情》中飾演「容向海（阿海）」。（電視截圖）

《真情》中的雙雙和阿海。（《真情》截圖）

丹爺與劉愷威曾在《真情》父子檔上陣。（《真情》截圖）

劉愷威同陳展鵬。（《真情》劇集截圖）

與《真情》拍檔鄭子誠劉愷威球場合體 黃智賢：我們都大個仔啦

黃智賢於IG曬出一張於戶外網球場拍攝的合照，並興奮寫道：「『真情』之後！球場再見！真開心😄子浩、亞海、安仔！我們都大個仔啦😎😂」相中可見，三位昔日拍檔都身穿運動裝，打扮清爽。現年63歲的鄭子誠身穿白色運動T恤，現年58歲的黃智賢戴上藍色Cap帽，而現年51歲的劉愷威則身穿黑色背心，大騷健碩手臂肌肉，三人都保養得極好，狀態大勇！

真情重聚！（IG@benwong1020）

昔日經典角色深入民心 為鄭子誠奠定「陰謀情人」地位

《真情》於1995年至1999年期間首播，陪伴不少觀眾成長。劇中黃智賢飾演的阿海性格忠厚深情；劉愷威飾演的安仔溫文爾雅；而鄭子誠飾演的奸角「李子浩」迫害了無數劇中角色，包括拋棄女友小敏、強迫富家女MayMay食泥、開車撞親妹阿瓊、踢亞萊落電梯槽等，他更因此劇奠定了「完美奸人」與「陰謀情人」的封號，紅極一時！今次三人難得重聚，不少網民都紛紛留言感嘆：「回憶返晒嚟」、「真情班底呀」！

《真情》令黃智賢得到更多觀眾的認識，時至今日，網民們也會稱呼他為「阿海」，足見角色有多入屋和經典。（《真情》電視截圖）

鄭子誠在劇中飾演大反派「李子浩」。（《真情》截圖）

《真情》李子浩一角，為鄭子誠奠定「完美奸人」地位。

《真情》李子浩一角，為鄭子誠奠定「完美奸人」地位。