「翻版李嘉欣」UCL碩士畢業返港發展　港大校花曾為選美休學一年

2024年環球小姐香港區總冠軍、現年26歲的中英混血兒姚祖恩（Joanne/JoJo），擁有精緻深邃的五官及高䠷身材，更被網民封為「翻版李嘉欣」。日前姚祖恩在社交平台曬出多張於英國倫敦大學學院（UCL）拍攝的畢業靚相，興奮宣布碩士畢業，更感性透露自己與媽媽相隔30年成為同校校友，場面既溫馨又勵志！

姚祖恩 Joanne

姚祖恩是2024年環球小姐香港區總冠軍。（IG@joannejosephinerhodes）

姚祖恩是2024年環球小姐香港區總冠軍。（IG@joannejosephinerhodes）

姚祖恩成為三料冠軍。（資料圖片）

擁有精緻深邃的五官及高䠷身材。（IG@joannejosephinerhodes）

擁有精緻深邃的五官及高䠷身材。（IG@joannejosephinerhodes）

姚祖恩倫敦UCL碩士畢業 身穿畢業袍同框高顏值父母

相中所見，姚祖恩身穿白色連身裙，外搭黑色畢業袍，在校園內打卡留影，她的父母及家人更專程出席畢業典禮，合照時父母更親吻其臉頰，一家人顏值極高。姚祖恩以英文撰長文感嘆，指這段求學之路絕非易事：「每個人都跟我說我做不到，說我同時兼顧三個全職身份。」她特別感謝UCL及教授們給予的支持，讓她在履行「環球小姐」職責的同時，順利完成碩士課程。

UCL碩士畢業。（IG@joannejosephinerhodes）

UCL碩士畢業。（IG@joannejosephinerhodes）

博物館學及藝術史碩士。（IG@joannejosephinerhodes）

博物館學及藝術史碩士。（IG@joannejosephinerhodes）

父母都有到場。（IG@joannejosephinerhodes）

大合照。（IG@joannejosephinerhodes）

姚祖恩相隔30年與媽媽成同門校友 無悔休學一年參選環姐

而UCL亦是姚祖恩媽媽的母校，姚祖恩感性表示，媽媽於30年前在同一所大學畢業，如今自己能與媽媽相隔30年在同一地方慶祝畢業，別具意義。她坦言為了參選環球小姐而選擇了休學一年（Gap year），雖然走了一條較長的路，但沿途的風景與經歷無可比擬，令自己成長許多。

姚祖恩感性表示，媽媽於30年前在同一所大學畢業，如今自己能與媽媽相隔30年在同一地方慶祝畢業，別具意義。（IG@joannejosephinerhodes）

姚祖恩同凱特王妃一起觀賞皇家慈善馬球賽。（IG@joannejosephinerhodes）

貴氣。（IG@joannejosephinerhodes）

同森美一起主持。（IG@joannejosephinerhodes）

與郭晶晶同場。（IG@joannejosephinerhodes）

港大校花多才多藝 學霸背景大有來頭

姚祖恩不但外貌出眾，更是名副其實的「名校學霸」，中學畢業於瑪利諾修院學校（中學部），更是「大美人」李嘉欣的師妹；其後考入香港大學主修全球創意產業及藝術歷史，早就與人合夥創立了「香港藝術基金會」，大力推廣香港的文化與藝術，她更精通多國語言兼熱愛各類運動及音樂，早已是港大知名校花。模特兒出身的姚祖恩過往亦曾為ViuTV及港台擔任節目主持，今次完成碩士學位後，姚祖恩表示將返回香港這個「永遠的家」繼續發展，令大批網民及粉絲十分期待她未來的幕前演出與新動向！

姚祖恩是李嘉欣的同校師妹，當年出鏡只有中二。（影片截圖）

大曬長腿！（IG@joannejosephinerhodes）

Model身形。（IG@joannejosephinerhodes）

公開戀情！（IG@joannejosephinerhodes）

身材出眾。（IG@joannejosephinerhodes）