黃夏蕙筵開60席壽宴親報94歲　經理人大爆真實年齡：佢報細數

黃夏蕙今日（10日）於九龍灣筵開60席，隆重舉行其96歲生日宴會，現場星光熠熠、熱鬧非凡。黃夏蕙在接受《香港01》訪問，被問及今年是多少歲壽辰時，黃夏蕙笑言：「應該係嚟緊94歲啦，94！而家都仲係93歲。」 其後經理人更正黃夏蕙真實年齡為96歲。

黃夏蕙於九龍灣筵開60席，隆重舉行其96歲生日宴會。（吳子生攝）

談到如何長年保持如此精靈精神的良好狀態，黃夏蕙分享了自己的養生哲學：「冇呀，做多啲善事、做多啲好事就得㗎啦！」至於許下了什麼生日願望，她心繫大眾地表示：「我嘅願望，最緊要全世界都和平啦，有飯食啦，有工作啊，即係大家過著安樂嘅日子，呢個最緊要。佢地唔安樂，就算我自己好都冇用啊。最緊要真係世界和平，人人有工作，大家有飯食，呢個係我願望。」

黃夏蕙與女兒Maggie合照。（吳子生攝）

筵開60席親友同歡 籌備內地慈善老人院

被問到除了今晚的壽宴外，接下來是否還有其他慶祝活動時，黃夏蕙透露自己接下來將全心投入慈善工作，特別是在內地籌辦老人院：「我唔再做嘢㗎喇。因為我有間老人院，自己開咗張㗎喇，但佢要我去同佢管理嘅，喺大陸嚟嘅啫……佢已經有籌備，我就正正式式開幕。」她補充道，該處環境極佳且收費實惠：「又好靚，好靚，亦都有啲老人喺度嘅。我正正式式同佢搞好佢，因好平，佢而家收緊人哋都係三千幾蚊，好靚，包食四餐。」

筵開60席壽宴。（吳子生攝）

黃夏蕙指由於對方不擅長推廣，因此她決定親力親為宣傳，甚至會兩邊走：「我而家同佢接咗過嚟，我就全力以赴喇。我都搬咗啲嘢上去住㗎喇，因為你一定要喺嗰度，如果你唔貼身呢做唔到嘢。」她笑言自己日夜兼顧：「我係日頭做老人院，夜晚就返嚟做節目。」

籌備內地慈善老人院。（吳子生攝）

親力親為宣傳。（吳子生攝）

談經濟壓力與遺產安排：我好慳！

被問到今晚筵開60席的預算時，夏蕙夷爽朗回應：「我唔知個預算數啊，因為有經理人幫手搞。因為我自己唔搞呢啲㗎，好亂啊。」 談及家族基金與遺產發放問題，夏蕙夷透露目前已交由律師處理：「有，我攞緊……宜家去攞先得㗎嘛。當初我唔知，即係我唔知我先夫留份遺囑嘅，咁法庭同我打官司，就知道我有份呢啲錢，即係每個月有幾萬蚊囉，咁十幾年囉。」她補充指：「畀咗律師處理，因為我唔識處理呢啲嘢嘅，畀咗律師就簡單囉。」

自認好慳！（吳子生攝）

面對外界關心其經濟壓力，她坦言自己一向生活簡單，沒有特別嗜好：「我本來都冇壓力㗎，我有仔有女，點壓力啫？我好慳㗎，係除咗捐之外，我自己都冇乜嘢，買件靚衫囉！我冇乜特別嗜好，我個嗜好係唱粵曲，唱畀啲老人聽，比啲嘢啲老人，我鍾意呢啲。」