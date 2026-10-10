魏秋樺談「黃昏戀」　不擔心男友內地工作會「偷食」：佢係老火湯

前亞視花旦魏秋樺保養得宜，一直被譽為圈中的美魔女。日前她獲男友Edward貼心安排，於酒樓筵開23席舉行盛大生日宴，圈中好友到場同歡，現場星光熠熠，氣氛非常熱鬧。今晚（10/10）魏秋樺現身黃夏蕙的生日Party，提及早前盛大的生日宴及感情生活，她臉上掛滿幸福的笑容，暢談這段「黃昏戀」。

前亞視花旦魏秋樺保養得宜。（吳子生攝）

被問到男友今晚為何未有同行，魏秋樺透露對方因工作身在深圳。對於外界好奇男友常要在內地工作，會否擔心對方「偷食」或受誘惑，魏秋樺隨即大派定心丸，笑言對男友非常放心：「唔擔心呀，因為老實講，佢有返咁上下年紀，佢以前都玩過夠啦！佢係老火湯嚟，好正經。」她更幽默闢謠外界指男友是「小鮮肉」的傳聞：「佢唔係小鮮肉，佢係老臘肉啦，都有長者卡㗎！」

魏秋樺不擔心男友在內地工作受誘惑。（吳子生攝）

至於二人會否考慮「拉埋天窗」，魏秋樺則堅定表示不會結婚，並分享了自己的婚姻觀：「我細個嗰陣已經唔鍾意結婚，可能受屋企影響，爸爸媽媽感情唔係咁好。我一直抱住開心就喺埋一齊，唔夾就分開，簡簡單單。同埋我好唔鍾意人哋叫我『咩太太』，我鍾意人哋叫我魏小姐或者魏女士。」她更透露二人目前並未同居，各自保有私人空間，認為保持距離反而讓關係更甜美：「日對夜對反而嗌交多，而家永遠都好似談戀愛拍拖嗰陣咁，更好！」