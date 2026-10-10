梅艷芳骨灰驚爆被盜！歌迷會於生忌發文呼籲尋找：讓梅姐早日回家

10月10日是已故天后梅艷芳63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則令人沉痛及憤怒的消息，指今年7月18日去拜祭時，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回，呼籲廣大市民提供線索及合力尋找！

今日（10月10）是已故天后梅艷芳63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則令人沉痛及憤怒的消息，指自今年7月起，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今逾三個月仍未尋回。（IG@ anitamuifanclub1010）

梅艷芳國際歌迷會消息全文：

緊急呼籲

合力尋找已故樂壇天后梅艷芳小姐骨灰



已故樂壇天后、香港女兒梅艷芳（梅姐）於2003年逝世，其骨灰經家人安排，安放於大嶼山寶蓮禪寺的海會塔。為了讓梅姐享有安寧的私人空間，當年梅媽低調安排，靈位上並沒有遺照。



不幸地，今年 （2026年）7月18日，歌迷前往海會塔拜祭時，發現存放梅姐骨灰位置的門牌螺絲鬆脫，未見存放在內的骨灰甕。歌迷立即通知梅姐家人，而梅姐家人亦迅速報警求助。



惟警方調查至今已接近三個月，仍未有任何進展。此事件對梅姐家人帶來極大困擾，及精神折磨，加上梅媽早前離世，家人正承受著雙重打擊，心力交瘁。



梅姐家人期望能盡快尋回梅姐的骨交，讓梅姐得以重新安息。現緊急呼籲各界友好，及曾經前往拜祭的歌迷、善信、以及廣大市民幫忙：



1.提供消息及資料：

想請在今年7月18日或之前（特別是2026年1月初至7月中），曾到訪大嶼山海會塔，或寶蓮寺一帶的市民，如曾目擊任何可疑人士，或發現有人手持疑似骨灰甕等器皿，請盡快聯絡我們



2.提供車 Cam 片段：

想請在今年7月份（特別是7月18日之前） 曾駕車前往海會塔或寶蓮寺的司機，提供相關日期的車 Cam 畫面；



如有任何線索、相片或影片，請即時聯絡以下渠道（一切資料絕對保密）：

大嶼山警區重案組電話：+852 3661 1938

WhatsApp 專線：+852 4740 1308



想請大家幫忙，讓梅姐早日「回家」。感謝各位！



梅艷芳家人 啟

2026年10月10日



梅艷芳國際歌迷會發文全文。

梅媽為保私隱刻意隱瞞 靈位無相無名改用乳名「珠女」

當年梅艷芳離世後，梅媽（覃美金）為讓愛女靜心安息，特意將其骨灰低調處理。靈位不但遠擇大嶼山寶蓮禪寺海會塔，位置偏僻且多供僧人使用的地點；龕位上更刻意不放相片及「梅艷芳」本名，僅刻上其乳名「珠女」，寫著「廣東台山 珠女靈龕」，連生忌與死忌亦一律棄用公曆，改以農曆標示，極其保密。

騙歌迷拜空靈位長達兩年 梅媽曾吐心聲：好辛苦爭返嚟

由於防範措施做足，一眾「梅迷」苦苦尋找了兩年亦毫無頭緒。梅媽當年甚至曾向歌迷會會長訛稱，阿梅的骨灰安放於寶蓮寺大佛蓮位，導致歌迷早期在該處及九龍塘省善真堂拜祭的，統統只是內裏無骨灰甕的空靈位。直到兩年後，有歌迷前往拜祭時獲工作人員好心指點，才得知真實靈位位於海會塔；而這個秘密直到阿梅逝世12年（即2015年）才遭傳媒報導正式曝光。 其後梅媽接受傳媒訪問時表示：「阿梅啲骨位我好辛苦爭返嚟，我唔想畀人知。」更呼籲歌迷繼續前往交通較方便的省善真堂及寶蓮寺拜祭即可。豈料梅媽當年用盡心力保護、希望愛女能享受寧靜私人空間的骨灰，如今竟不幸遭不法之徒盜走，實在令人心酸唏噓。