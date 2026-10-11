梅艷芳骨灰被盜｜梅啟明願懸紅五萬緝兇　痛哭怒轟：衰過我多多聲

已故巨星梅艷芳的骨灰驚爆被盜，昨日適逢是梅艷芳63歲生忌的日子，其歌迷會公布了一則令人沉痛及憤怒的消息，指今年7月18日去拜祭時，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回，呼籲廣大市民提供線索及合力尋找！而梅艷芳兄長梅啟明，深夜接受網上媒體「鼎豐盛」訪問，透露自己上一次拜祭是去年7月，現透過傳媒得悉骨灰被盜，非常震驚及憤怒，直斥：「偷人骨灰真係好好冇陰德！」更指平時自己被抹黑貪財，若有人偷骨灰，根本衰過他多多聲！他表示願意懸紅五萬，只求盡早尋回骨灰，若有人將骨灰完整帶回，他將既往不咎，之後梅啟明越講越激動，痛哭罵道：「個天都唔會會放過呢啲人！」

10月10日是已故天后梅艷芳63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則令人沉痛及憤怒的消息，指自今年7月起，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今逾三個月仍未尋回。（IG@ anitamuifanclub1010）

梅艷芳國際歌迷會發文全文。（IG@ anitamuifanclub1010）

梅啟明回應梅艷芳骨灰被盜一事，期間激動落淚。（IG@ g.p.m_tvvvv）

透過傳媒始知阿梅骨灰被盜 怒轟冇陰德：係咪仲衰過我多多聲？

梅啟明透露自己上一次去拜祭阿梅是去年7月，當時覺得冇異樣，直至昨晚接獲傳媒電話方知骨灰被盜，此前從未有家人或警察聯絡過自己有關事宜。他指同樣地「梅媽」梅覃美金骨灰一樣不知所終：「點解咁巧合？我覺得好奇怪！而家警察調查緊呢樣嘢，因為偷人骨灰真係好冇陰德，好地地點解要偷人哋骨灰？我一路以來，你哋出面又話我咁，又話我爭人錢呢樣嗰樣，貪財，如果人哋偷咗啲骨灰，係咪仲衰過我多多聲？點解冇人講半句？我根本乜都冇做，點解啲人又咁樣抹黑我？而家尤其是兩個妹，梅艷芳、阿媽個骨灰又係咁樣，點解咁巧合？我而家好氣憤！真係好氣憤！希望能夠佢哋在天之靈加埋警察嘅配合，一定好快會搵返，我希望咁。」

梅啟明透露自己上一次去拜祭阿梅是去年7月，當時覺得冇異樣，直至昨晚接獲傳媒電話方知骨灰被盜，此前從未有家人或警察聯絡過自己有關事宜。（IG@ g.p.m_tvvvv）

梅啟明怒轟偷骨灰冇陰德：「我一路以來，你哋出面又話我咁，又話我爭人錢呢樣嗰樣，貪財，如果人哋偷咗啲骨灰，係咪仲衰過我多多聲？點解冇人講半句？我根本乜都冇做，點解啲人又咁樣抹黑我？」（IG@ g.p.m_tvvvv）

願懸紅五萬尋回骨灰 稱日後會安放於更保密地方

被問會否考慮懸紅，梅啟明說願意出五萬元：「一定有考慮，有錢嘅話啲人會着緊啲，搏命搵線索。淨係靠差人都要等，而家咁多市民同埋咁多fans，我唔相信唔會搵得返阿梅個骨灰。希望出懸紅會盡快搵返佢哋。」他坦言尋回骨灰後，會安放於更保密的地方，不容許同樣情況再次出現。他之後又隔空對梅艷芳說：「佢而家在天之靈一定知道係咩人偷，點樣都會攞返佢骨灰，我好相信，一定可以搵得返！加上阿妹對社會咁大貢獻，又冇害人又冇剩，做咁多善事，今時今日骨灰都俾人偷，點解呢？阿媽啱啱又走，又係骨灰不知下落，連靈車都冇一個名字喺度，阿媽而家好似唔知走去邊度，都唔知係咪佢嘅，佢嘅肉體係佢嘅骨灰嘅，而家佢骨灰不知下落，希望喺呢方面，我會睇吓點樣搵警察處理同幫助。」

被問會否考慮懸紅，梅啟明說願意出五萬元：「一定有考慮，有錢嘅話啲人會着緊啲，搏命搵線索。淨係靠差人都要等，而家咁多市民同埋咁多fans，我唔相信唔會搵得返阿梅個骨灰。希望出懸紅會盡快搵返佢哋。」（IG@ g.p.m_tvvvv）

隔空喊話盼兇徒完整交還 激動痛哭求提供線索

他又向偷盜骨灰的人隔空喊話：「我希望嗰個人有良心的話，就攞返出嚟，我咩都係照俾你，講得出就係咁樣！講得出做得到！我都希望能夠俾返出嚟，有返啲良心，攞出嚟嘅話我亦都唔會再追問其他，只係想攞返個妹啲嘢，錢財方面一樣照行，我喺呢方面希望你哋真係攞到嘅話，唔好講偷，攞嘅話，我真係唔追究。點樣樣都好，希望完完整整咁樣，個妹啲嘢喺返度，咁我就安心，如果唔係我一世都唔會放心！有乜可能咁樣⋯⋯」之後梅啟明開始越講越激動，痛哭到鼻子通紅說：「骨灰俾人偷埋，阿媽又係咁樣，點會有咁巧合嘅事？個天都唔會會放過呢啲人，我覺得好奇怪囉，就係呢方面，希望你哋能夠幫我，盡快搵到返嚟！多謝你哋啦，唔該晒！希望能夠搵返，盡快，多謝大家！」

梅啟明開始越講越激動，痛哭到鼻子通紅說：「骨灰俾人偷埋，阿媽又係咁樣，點會有咁巧合嘅事？個天都唔會會放過呢啲人……」（IG@ g.p.m_tvvvv）

梅啟明希望大家能幫忙尋回阿妹骨灰。（IG@ g.p.m_tvvvv）