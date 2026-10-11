醫生，你有病？|盤點頭五集金句 精神科醫生丁錫全11字金句最警世
《醫生，你有病？》周一（5 日）首播後贏盡好評，網民大讚節目暖心感人，有意義又不失有趣，力撐「東昇出品，必屬佳品」：「笑中有淚，勵志又有趣」、「有營養之餘仲帶畀我好多歡樂」。《醫生，你有病？》除了貫徹團隊一貫幽默風格，受訪的醫生也 有 不 少 金 句 ， 令 人 印 象 深 刻 。 現 在 為 大 家 盤 點 節 目 首 周 「 有 營 養 」 金 句 ：
精神科醫生丁錫全
「戀愛腦」你一定要讓她重新振作，就是要讓她知道，這次失敗不打緊，以後只有男人死在你手上，以後再死在男人手上，這樣她就會笑著出去沒事了
‧犯錯要認，這件事真是錯得很離譜
‧你想別人好，都可以殺死人
‧我們有時說話，你以為言者無心，但病人很脆弱，他們很介意
港大醫學院院長劉澤星
‧跑步是「RUNNING」 ，我現在「RUN」，拿掉了「R」，「UN」下「UN」下，我覺得都挺好，有得「UN」下「UN」下
‧有病，企硬，不要拖
中大醫學院院長趙偉仁
‧醫生不是神，醫生不能令疾病從末期變早期，等於打撲克牌或麻將，你開牌才知道牌有多爛，再爛的牌也要打下去，做醫生就是陪病人打這副牌
心胸肺外科專科醫生嚴秉泉
‧如果我沒有這個病（柏金遜），可能有其他，ABCD 餐總要挑一個，不能不吃
‧人生很多事都要「硬食」，你沒得選擇
‧很多人覺得自己失去東西很慘，他們只專注在失去的東西，沒有想到他還有很多
方東昇團隊：
‧卸下白袍，大家都是血肉之軀，懂得醫人，一樣會成為病人，懂得救命，不代表不用認命（開場白）
‧在生老病死面前，醫生也有本難唸的經，我們一起尋人，尋這批非一般病人（開場白）
‧（劉澤星）院長，這次終於讓我們捉到你痛腳了（第二集）
‧你的拇趾這樣還能跑馬拉松，我真要給你大姆指（第二集）
‧最重要早日康復，好人有「好腳」，行得又跑得（第二集）
‧就算顫抖，仍是妙手（第四集，形容嚴秉泉醫生）
‧吹口琴要靠譜，但現實生活，他很多方面都「不靠譜」（第五集）
第二周《醫生，你有病？》個案簡介搶先睇
第六集 「前列」最前線 蔡堅（腎科專科）
卸下白袍，醫生都是血肉之軀，就連行醫數十載的蔡堅，也「堅不過石堅」，昔日能醫
百病，如今一身多病。77 歲高齡，仍未退休，更堅定站在「前列」最前線，無懼尷尬公開隱疾，到底蔡堅為何如此堅持？
第七集 我與 ADHD 王玉珍 （美國兒科）
醫治 ADHD 的醫生王玉珍，發現自己也患 ADHD，如何能醫又自醫？專注力失調也能協調？過度活躍也有冷靜時候？不單自己患病，還遺傳子女，一屋 ADHD，救人的醫生，如何自救？
第八集 抱得美人歸？ 陳燕麟 （病理部）
肌肉萎縮症目前仍是不治之症，來自台灣，身患罕見病的陳燕麟，為自醫，竟成醫，最
後能否「自己的病自己醫」？萎縮的世界能否容納另一半？無力一樣可以抱得美人歸？
第九集 主場失利 鄭伃書（乳房外科）
台灣醫學界有個古老傳說：「醫生來自哪一科，就會患那一科的病」，到底是「邪門」
還是「整定」？當傳說在自己身上應驗，台灣乳房外科醫生鄭伃書又如何自醫？逐一解
構生活習慣，又能否找出最大元凶？