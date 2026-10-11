醫生，你有病？|盤點頭五集金句 精神科醫生丁錫全11字金句最警世

《醫生，你有病？》周一（5 日）首播後贏盡好評，網民大讚節目暖心感人，有意義又不失有趣，力撐「東昇出品，必屬佳品」：「笑中有淚，勵志又有趣」、「有營養之餘仲帶畀我好多歡樂」。《醫生，你有病？》除了貫徹團隊一貫幽默風格，受訪的醫生也 有 不 少 金 句 ， 令 人 印 象 深 刻 。 現 在 為 大 家 盤 點 節 目 首 周 「 有 營 養 」 金 句 ：

丁錫全醫生

精神科醫生丁錫全

「戀愛腦」你一定要讓她重新振作，就是要讓她知道，這次失敗不打緊，以後只有男人死在你手上，以後再死在男人手上，這樣她就會笑著出去沒事了

‧犯錯要認，這件事真是錯得很離譜

‧你想別人好，都可以殺死人

‧我們有時說話，你以為言者無心，但病人很脆弱，他們很介意

劉澤星醫生

港大醫學院院長劉澤星

‧跑步是「RUNNING」 ，我現在「RUN」，拿掉了「R」，「UN」下「UN」下，我覺得都挺好，有得「UN」下「UN」下

‧有病，企硬，不要拖

趙偉仁醫生

中大醫學院院長趙偉仁

‧醫生不是神，醫生不能令疾病從末期變早期，等於打撲克牌或麻將，你開牌才知道牌有多爛，再爛的牌也要打下去，做醫生就是陪病人打這副牌

嚴秉泉醫生

心胸肺外科專科醫生嚴秉泉

‧如果我沒有這個病（柏金遜），可能有其他，ABCD 餐總要挑一個，不能不吃

‧人生很多事都要「硬食」，你沒得選擇

‧很多人覺得自己失去東西很慘，他們只專注在失去的東西，沒有想到他還有很多

方東昇團隊：

‧卸下白袍，大家都是血肉之軀，懂得醫人，一樣會成為病人，懂得救命，不代表不用認命（開場白）

‧在生老病死面前，醫生也有本難唸的經，我們一起尋人，尋這批非一般病人（開場白）

‧（劉澤星）院長，這次終於讓我們捉到你痛腳了（第二集）

‧你的拇趾這樣還能跑馬拉松，我真要給你大姆指（第二集）

‧最重要早日康復，好人有「好腳」，行得又跑得（第二集）

‧就算顫抖，仍是妙手（第四集，形容嚴秉泉醫生）

‧吹口琴要靠譜，但現實生活，他很多方面都「不靠譜」（第五集）

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第二周《醫生，你有病？》個案簡介搶先睇

第六集 「前列」最前線 蔡堅（腎科專科）

卸下白袍，醫生都是血肉之軀，就連行醫數十載的蔡堅，也「堅不過石堅」，昔日能醫

百病，如今一身多病。77 歲高齡，仍未退休，更堅定站在「前列」最前線，無懼尷尬公開隱疾，到底蔡堅為何如此堅持？

第七集 我與 ADHD 王玉珍 （美國兒科）

醫治 ADHD 的醫生王玉珍，發現自己也患 ADHD，如何能醫又自醫？專注力失調也能協調？過度活躍也有冷靜時候？不單自己患病，還遺傳子女，一屋 ADHD，救人的醫生，如何自救？

第八集 抱得美人歸？ 陳燕麟 （病理部）

肌肉萎縮症目前仍是不治之症，來自台灣，身患罕見病的陳燕麟，為自醫，竟成醫，最

後能否「自己的病自己醫」？萎縮的世界能否容納另一半？無力一樣可以抱得美人歸？

第九集 主場失利 鄭伃書（乳房外科）

台灣醫學界有個古老傳說：「醫生來自哪一科，就會患那一科的病」，到底是「邪門」

還是「整定」？當傳說在自己身上應驗，台灣乳房外科醫生鄭伃書又如何自醫？逐一解

構生活習慣，又能否找出最大元凶？