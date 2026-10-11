莊韻澄為床事言論向張致恒道歉　澄清剪接惹禍原句並沒指名道姓

莊韻澄昨日（10日）出席電影《媽樣年華》首映，透露自己於戲中飾演鋼管舞校長。而講到早前她現身杜汶澤網台喱騷節目《歡樂今朝》，被追問作為「香港X神前女友」，與對方當年的性史，莊韻澄當時答了一句：「忍到㗎咩？喺我隔籬忍到嘅咩？我覺得唔可能囉……」其後被張致恒批評她低俗，莊韻澄昨日就向張致恒道歉，但澄清其實只是節目剪接問題惹誤會，強調說出該句話時沒有指名道姓。

莊韻澄（上排右一）昨日出席電影《媽樣年華》首映。（盧振輝攝）

莊韻澄認為張致恒對住自己冇可能忍到。（IG@ chapmantoslateshow）

張致恒批評以床事造新聞低俗 稱做人要有品德

莊韻澄曾與張致恒有過一段情，不過最終因男方偷食而分手，張致恒事後向傳媒坦言懷疑自己性上癮；早前莊韻澄現身杜汶澤網台喱騷節目《歡樂今朝》，暢談「無性關係」主題，杜汶澤封張致恒為「香港X神」，追問莊韻澄作為「X神前女友」，與對方當年的床事經驗，當時莊韻澄霸氣回應：「忍到㗎咩？喺我隔籬忍到嘅咩？我覺得唔可能囉……」事後張致恒接受網台「鼎豐盛」訪問，反擊莊韻澄拿床事來造新聞：「我覺得如果要靠床事嚟做新聞嘅話，係一件好低俗嘅事，直情諗呢條橋嘅人，我都覺得好低俗。」他又指自己其實已經結婚7年，唯一可以做的就是「做好自己」，又表示自己不會反爆對方料，因為床事是兩個人之間的事：「我覺得你要分享畀人哋聽已經係一件唔應該嘅事，冇理由你去爆嘢我又去爆返你，我覺得做一個人要有品德。」

莊韻澄（前名：莊端兒）曾與張致恒有過一段情，不過最終因男方趁莊韻澄外遊期間偷食而分手，張致恒事後向傳媒坦言懷疑自己性上癮。（IG@xeniachong）

張致恒在訪問中就反擊莊韻澄。(ig@g.p.m_tvvvv)

莊韻澄向張致恒講不好意思 稱剪接惹誤會原話非針對任何人

而莊韻澄昨日在活動上就表示要跟張致恒講「唔好意思」，解釋因為該頻道為收費頻道，所以可能需要一些吸眼球的內容，剪輯時將不同的答案剪在一起，令人誤會。她說最初杜汶澤要她講張致恒，自己表示驚俾人鬧而婉拒，但杜汶澤說唔緊要，指：「係唔係你都俾人鬧㗎啦。」話題便結束，之後就回到節目主題「無性關係」，莊韻澄於是就老實回應拍拖時很少試過無性關係，並在此情況下講出「喺我隔籬忍到嘅咩？我覺得唔可能囉……」而這個回答並沒有針對張致恒或任何一位對象，純粹是剪輯後令人產生誤會。

莊韻澄昨日在活動上就表示要跟張致恒講「唔好意思」，解釋因為該頻道為收費頻道，所以可能需要一些吸眼球的內容，剪輯時將不同的答案剪在一起，令人誤會，強調自己的答案並沒有指名道姓或針對張致恒。（IG@xeniachong）

稱不記得有否借錢予張致恒 祝福舊愛走出谷底

近日張致恒亦透露自己財政狀況，表示欠債100萬，圈中債主包括關智斌、蔡卓妍、林盛斌等，問莊韻澄是否其「債主」之一，她表示二人分手十年，已不記得這麼多，又說：「嗰時都認真拍拖，唔係你照顧我就我照顧你，邊記得咁多。」她又祝福張致恒能度過難關，指見到張致恒都有為養家而工作，希望他早日走出谷底。