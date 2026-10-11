梅艷芳骨灰被盜轟動全城　徒弟譚耀文憤怒開腔：真係乜嘢人渣都有

有「香港女兒」之稱的已故天后梅艷芳（梅姐）昨日（10月10日）63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則消息，指今年7月18日去拜祭時，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回，並呼籲廣大市民提供線索及合力尋找。消息一出引起全城關注和憤怒。

10月10日是已故天后梅艷芳63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則令人沉痛及憤怒的消息，指自今年7月起，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今逾三個月仍未尋回。（IG@ anitamuifanclub1010）

梅艷芳的骨灰原本安放在大嶼山海會塔，靈位名字非梅艷芳而是「珠女」。（香港01記者攝）

梅艷芳骨灰被盜 國際歌迷會發出緊急呼籲

梅艷芳國際歌迷會昨日發出緊急呼籲，今年 （2026年）7月18日，歌迷前往海會塔拜祭時，發現存放梅姐骨灰位置的門牌螺絲鬆脫，未見存放在內的骨灰甕。歌迷立即通知梅姐家人，而梅姐家人亦迅速報警求助。惟警方調查至今已接近三個月，仍未有任何進展。此事件對梅姐家人帶來極大困擾，及精神折磨，加上梅媽早前離世，家人正承受著雙重打擊，心力交瘁。梅姐家人期望能盡快尋回梅姐的骨交，讓梅姐得以重新安息。並緊急呼籲各界友好，及曾經前往拜祭的歌迷、善信、以及廣大市民幫忙。

已故樂壇天后梅艷芳的家人發布啟事，指有歌迷於7月18日前往海會塔拜祭時，發現存放梅艷芳骨灰位置的門牌螺絲鬆脫，未見存放在內的骨灰甕，其家人已知悉並報求助，惟警方調查至今近三個月，仍未有任何進展，呼籲各界如有相關消息，請盡快聨絡警方或家人。

徒弟譚耀文憤怒開腔

作為梅艷芳徒弟之一的譚耀文，亦即在社交平台轉載歌迷會的聲明，並憤怒發文：「希望警方盡快搵到！！！ 唔明點解嗰位咁當眼都可以咁疏忽！真係乜嘢人渣都有！！！ ⋯ 見字請有關一帶司機大佬門check 車 cam thank you🙏🙏🙏」。字裏行間盡顯譚耀文對恩師骨灰被盜的痛心，同時亦對管理方面的嚴重失職表達出強烈不解與不滿。不少梅姐粉絲和網民亦紛紛留言表達憤怒，痛斥盜竊者「喪盡天良」：「真係乜嘢心腸做啲咁嘅嘢」、「希望你哋圈內朋友可以多多幫手😢作為普通歌迷真係痛心又無力」。

譚耀文對恩師骨灰被盜感痛心，同時亦對管理方面的嚴重失職表達出強烈不解與不滿。（周偉雄 攝）

火速成為梅艷芳弟子 最難忘師父教「取易不取難」

譚耀文1988年於新秀奪冠入行，奪冠沒多久，他便成為了梅艷芳徒弟。譚耀文接受《香港01》專訪時曾透露當中緣由，他說可能只是電視台與唱片公司的宣傳策略，當晚梅姐、成龍大哥都是新秀評判，或許唱片公司覺得，多了「梅艷芳徒弟」這個稱號，一晚就足以令「譚耀文」三個字響噹噹，而梅姐又答應，事情於是就這樣順理成章發生。翌日報紙亦果然一如所料用「梅艷芳徒弟」稱呼這位新人，但對譚耀文來說，他根本未懂消化，「嗰陣時19歲咋，我又鈍呢個人，咁做佢徒弟梗係好光榮嘅事啦。」梅姐於是帶着他、草蜢、許志安去世界各地演出，他坦言：「其實可以冇我哋嘅，佢世界巡迴演唱會可以一個人搞掂晒，草蜢可能要啦，佢哋有一啲歌有挐掕（音：naa1nang3、啦能）㗎嘛，係連住咗㗎嘛，但係我同許志安係可以唔使㗎，但係因為安仔同我都係華星當時被力捧嘅歌手啦，可以咁講，梅姐都好有愛咁攬埋我哋一齊。」

譚耀文1988年於新秀奪冠入行，自此展開星途。（電視截圖）

成為「梅艷芳徒弟」，令譚耀文這個名字一下子響噹噹，亦讓他有機會去世界各地見識。（電視畫面）

講到與梅姐最深刻的片段，譚耀文最記得是跟梅姐去美國環球影城遊玩，寓工作於娛樂。至於梅姐最讓他銘記於心的教誨，他竟說：「佢叫我揀啲歌唔好咁深，哈哈。」當年在外地搭長途車時，譚耀文用Walkwan把自己的新歌Demo播給梅姐聽，對方聽罷便說：「唔～太深喇，取易不取難呀！」不過因為監製已決定推出這首由Kenny G歌曲改成的《困惑》，所以最終還是收錄了在他的第三張大碟《夜深情真》內。