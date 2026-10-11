「人氣王」姜濤睇騷慘被狂粉偷摸反應曝光　惹粉絲不滿：咁冇禮貌

男團MIRROR「人氣王」姜濤出道以來深受粉絲（暱稱姜糖）喜愛，多年來人氣有增無減。他除了靠顏值和才藝來俘虜姜糖的心，他的人品好以及寵粉亦是獲姜糖欣賞和擁戴的主因，可是亦因此不時受到部分「狂粉」騷擾。近日有網民拍下一段粉絲行過用手觸碰姜濤的片段，姜濤反應曝光。

姜濤人氣強勁。（IG@keung_show）

姜濤獲讚親民毫無架子。（IG@keung_show）

姜濤被女粉絲偷摸背脊

日前有網民在社交平台分享一段影片。影片中姜濤身處公開場合，他與眾人一起坐於座位上，一名身穿短褲的長髮女粉絲用左手觸碰姜濤背脊，更扭頭看了看姜濤，姜濤亦轉頭望向該名女粉絲，他略顯愕然，隨後仰頭故作鎮定。不少粉絲認為該女粉絲無禮，不應如此騷擾偶像。

姜濤被「私生飯」騷擾發文勸告：請別這樣了

姜濤由參加《全民造星》到正式出道以來一直都擁有極高人氣，每次出活動都引來大班姜糖（姜濤粉絲）出席支持，但也承受部分激進粉絲騷擾。早在2019年姜濤曾於個人Instagram限時動態表示有姜糖在他的家樓下等他，姜濤在網上勸告，指對方行為已超出可接受範圍，他在文中寫道：「有聽到一些人說有人在我家樓下等我。請別這樣了，好嗎？依然愛你們！」足見高人氣有時令他深感無奈。

一名長髮女粉絲經過姜濤。（Threads圖片）

她用手觸碰了姜濤一下。（Threads圖片）

轉頭望了望姜濤。（Threads圖片）

姜濤扭頭望向女粉絲。（Threads圖片）

發文網民不滿姜濤被騷擾。（Threads圖片）

網民留言為偶像護航。（Threads圖片）

網民留言。（Threads圖片）