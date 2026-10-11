周志康有聽聞吳若希《三代同糖》50集後淡出：可能會強勢回歸呢

藝人周志康和戴祖儀今日下午（11日）出席全國愛牙日嘉年華活動，提及TVB處境劇《愛・回家之三代同糖》播出後，無論收視和口碑都不似預期，有傳吳若希（Jinny）除了因演技浮誇之外，近日like了網民要求HOY處境劇改8:00播的貼文，而觸怒高層兼被「照肺」，導致在《三代同糖》的角色，將於第50集後便被消失。

周志康表示有聽聞過吳若希在《三代同糖》第50集後會淡出。（盧振輝 攝）

大讚吳若希堅強專業：可能強勢回歸

對此，周志康表示有聽聞過，但認為不會因為一個Like而影響到：「以我所知Jinny都有請假，一來留待佢自己回覆，始終每個人都會請假。」提及吳若希是劇中主要角色，周志康坦言《愛回家》有趣的地方就是角色有很多支線，其他角色都很重要，只要做好本分就沒有問題。問到周志康角色與吳若希的角色密切，會否擔憂如吳若希離開劇組會影響自己的角色，他認為不嬲《愛回家》不同角色都好有發揮，跟風預告劇中「太太」一角即將會現身。

周志康認為唔會因為like一個post而受影響。（盧振輝 攝）

問到吳若希淡出劇集會否感到可惜？周志康直言：「咁又唔會，因為《愛回家》係長壽劇，角色上都會來來回回。（有冇慰問Jinny？）我覺得唔需要慰問因為拍緊，但係以我哋認識嘅吳若希係一個好硬朗好tough嘅媽咪，亦都係一個好專業嘅演員，我相信佢都可以處理得到。（係咪都知道佢50集之後會淡出？）劇本係有寫啲情節佢出出入入，因應編劇嘅鋪排，可能佢會強勢回歸呢。」

周志康大讚吳若希硬朗。（盧振輝 攝）

吳若希近期演藝事業全面爆發。（IG@jinnyng）

回應《開心速遞》演員入組「救亡」：好似拆盲盒

提到有傳《開心速遞》的演員會加入劇組「救亡」，周志康笑言自己都是看TVB的貼文才知道：「呢個所以觀眾又好，演員又好都係一個彩蛋，好似拆盲盒咁，不斷加入不斷豐富。」