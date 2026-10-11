戴祖儀在公司仍常撞到吳若希　揭好友內心狀況：對佢唔係一個Lost

戴祖儀及周志康今日下午（11日）出席全國愛牙日嘉年華活動，戴祖儀早前遭朱敏瀚不慎以咪高峰撞到崩牙，今次現身與牙齒有關的活動別具意義，更笑指門牙自我康復因為太忙沒有時間處理，幸好崩了的位置不明顯。

戴祖儀現身活動，大露纖腰。（盧振輝 攝）

回應好友吳若希傳被「照肺」：佢內心好強大

提及TVB處境劇《愛・回家之三代同糖》播出後，收視口碑不似預期，有傳好友吳若希近日like了網民要求HOY處境劇改晚上8:00播的貼文，而觸怒高層兼被「照肺」，導致在《三代同糖》的角色，將於第50集後便「被消失」。

戴祖儀表示自己開劇中，經常都在公司化妝間見到吳若希開工，亦不覺得對方「唔見咗」，不過就大讚好友是很好的學習對象：「佢個內心好強大好strong，有時我有咩唔開心，佢反而係會做安慰我嗰個，佢會話『其實你自己過得開心，滿意自己嘅作品，有努力過你就滿足，唔好太在乎人哋嘅眼光 』，佢係一個好強大嘅女仔，通常佢有咩負面新聞都好，我覺得都唔需要特別慰問佢。」問到吳若希可有為此而唔開心，戴祖儀笑言：「又冇喎，佢有講笑咁講，佢話如果真係少咗嘅話，反而多咗期去接出面嘅唱歌job，其實對佢嚟講兩邊都唔係一個Lost。」

戴祖儀指好友吳若希內心強大不需要慰問。（盧振輝 攝）

戴祖儀曾感謝吳若希在她初入行時的照顧和提點。（IG@joeythyee）

首度擔正古裝劇《超時空男臣貳》

另外，戴祖儀現正與蕭正楠、何廣沛及曹永廉拍攝劇集《超時空男臣貳》，今次首次擔正兼演古裝，戴祖儀搞笑指一直都好想演古裝，而今次與三位男主角拍劇大爆笑料，氣氛愉快。