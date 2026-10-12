黃智賢型佬打扮獲讚氣質非凡　歷窮困童年投資失利現住千萬豪宅

現年58歲的「TVB最佳男配角」黃智賢，效力TVB多年，演出過多套膾炙人口的劇集，當年憑《真情》飾演深情男「阿海」一角入屋；近年的代表作則有《潛行狙擊》的「辣薑」、《廉政狙擊》的「卓廷光」、《逆天奇案》系列的「Nic Sir」以及早前《夫妻的博弈》中的大反派「葉啟榮」，忠奸角色的駕馭遊刃有餘；去年初，黃智賢宣布不再做TVB「親生仔」，由TVB經理人合約轉簽部頭演員約，雖然脫離無綫「親生仔」經理人合約行列，但轉簽部頭合約後的黃智賢依然不愁工作機會，北上發展，頻頻到內地商演登台，又與李思捷、麥長青、曹永廉及唐文龍組男團「Hey Brother」，再加上投資醫學美容中心，可謂瓣數多多。在幕前，黃智賢默默耕耘；在幕後，他更是圈中數一數二的「愛妻號」，與太太駱佩文（Maggie）相愛近四十年，從無任何緋聞，堪稱模範丈夫。日前，有網民在社交平台分享一張與黃智賢的合照，大讚他毫無架子、氣質非凡。

黃智賢去年初宣布不再做TVB親生仔，由TVB經理人合約轉簽部頭演員約。（IG@benwong1020）

《真情》令黃智賢得到更多觀眾的認識，時至今日，網民們也會稱呼他為「阿海」，足見角色有多入屋和經典。（《真情》電視截圖）

早前《真情》重聚，黃智賢、鄭子誠和劉愷威相約打網球，掀網民集體回憶！（IG@benwong1020）

V領長袖襯衫配墨鏡 獲讚「氣質非凡」

近日，有網民以「香港偶遇老牌明星」為題在社交平台發文，透露與朋友在香港一家木系風格餐廳用餐時，意外發現黃智賢也在現場。從博主分享的照片可見，黃智賢當日身穿一襲深藍色的深V領長袖襯衫，微微敞開胸口，佩戴一條簡約精緻的項鍊，還戴上一副簡潔有型的太陽眼鏡。雖然即將「奔六」，但整個人保養得宜、身材結實，散發出成熟男士味。博主直言：「在餐廳和朋友一眼認出了演員黃智賢，確實氣質非凡！」

黃智賢可以話係每一個眼神都係戲。（《廉政狙擊》劇照）

黃智賢在《逆天奇案》系列中「Nic Sir」，深受觀眾歡迎。（劇集截圖）

黃智賢在《夫妻的博弈》演大反派，觀眾看到很肉緊。（《夫妻的博弈》截圖）

與李思捷、麥長青、曹永廉及唐文龍組男團「Hey Brother」登台。（IG@benwong1020）

獲讚為人謙和

除了大讚黃智賢外型保養得宜外，博主更對他的親民態度讚不絕口，完全沒明星架子，態度非常友好：「為人謙和，熱情的和我們打招呼還一起拍了合影，真是美好的一天！」黃智賢面對鏡頭微露笑容，態度自然大方，不少網民留言大讚：「辣薑哥好型」、「他也沒見老啊」。

近日有網民在餐廳野生捕獲黃智賢，並成功合照。（小紅書圖片）

博主大讚黃智賢氣質非凡。（小紅書截圖）

演技精湛忠奸皆可 憑「辣薑」奪最佳男配角

黃智賢多年來演出的角色都可見其精湛演技、忠奸皆可，1997年，他主演《真命天師》並首度擔正男主角，不過劇集收視平平，未能盡如人意。直到2011年，他憑《潛行狙擊》中飾演變節卧底「鄧國彬（辣薑）」一角，獲視為《萬千星輝頒獎典禮2011》「最佳男配角」的熱門人選，終順應民意以大熱姿態奪獎。2014年，黃智賢在宮廷喜劇《食為奴》中擔任男主角，更憑此角獲提名《萬千星輝頒獎典禮2014》「最佳男主角」。2015年，他在時裝律政劇《四個女仔三個BAR》中再度擔任男主角，飾演大律師「范智毅（范大狀）」，演技再次獲得肯定，並開始成為無綫電視一線小生之一。可惜，其後擔正的劇集除《逆天奇案》外，《是咁的，法官閣下》、《福爾摩師奶》、《好日子》和《黃金有罪》等，收視和口碑都一般，亦未曾登上過視帝寶座。

2011年黃智賢憑《潛行狙擊》在台慶頒獎禮上獲得《最佳男配角》。（電視截圖）

黃智賢的醫學美容中心生意越做越好！（IG@benwong1020）

黃智賢一直都Keep住爆肌身形。（IG@benwong1020）

圈中愛妻號 公屋出身現住千萬豪宅

黃智賢兒時曾居住於深水埗，之後搬到石籬邨再調遷象山邨，童年生活相當窮困。黃智賢與識於微時的另一半Maggie於2004年結婚，早年他曾因投資失利輸掉20萬，仍堅持供女友到外國讀書追夢。婚後二人選擇不生育，養了三隻愛犬Cream Cream、Cupcake及Donut，視如己出，一家五口居於西貢複式村屋，這座早年以近900萬購入的豪宅現已大幅升值，被指市值千萬。屋內掛滿熱愛繪畫的駱佩文的作品，開放式廚房則是黃智賢的專屬舞台，落地玻璃門外可遠眺山景，另一層露台更飽覽海景，二人種花、享受日光，生活猶如歐洲小屋般悠閒。

黃智賢廚藝了得。（IG@benwong1020）

好大隻。（IG圖片）