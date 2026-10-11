湯令山銅鑼灣宣傳活動突發取消　粉絲不聽勸塞爆馬路引混亂累事

Gareth. T（湯令山）為宣傳新歌《淺粉紅》，於今日舉行「Free Ice Cream Day」宣傳活動，從中午起現身旺角、尖沙嘴及銅鑼灣鬧市派雪糕，只要於IG分享其歌曲，即可獲得淺粉紅雪糕一杯。時間表寫明4點半在銅鑼灣派雪糕，6點則於百德新街舉行神秘活動，由於已搭建了舞台，故歌迷預計湯令山將現身演唱，早已逼爆附近一帶，就連對出的馬路及的士站都逼滿等候的歌迷，不少人更是等候了數小時。然而，由於現場情況太混亂，連車路都擠得水洩不通，更驚動警方到場。在活動開始前數分鐘，大會播出一段Gareth. T的廣播，宣布取消活動：「由於情況太混亂，無奈之下只能夠取消，多謝大家嘅支持，sorry呀！真係對唔住！」歌迷失望並怒轟現場有人不守秩序累街坊。

Gareth. T（湯令山）近日推出新歌《淺粉紅》。（IG@gareth_tong）

為宣傳新歌《淺粉紅》，於今日舉行「Free Ice Cream Day」宣傳活動，從中午起現身旺角、尖沙嘴及銅鑼灣鬧市派雪糕，只要於IG分享其歌曲，即可獲得淺粉紅雪糕一杯。時間表寫明4點半在銅鑼灣派雪糕，6點則於百德新街舉行神秘活動。（IG@warnermusichk）

湯令山派雪糕畀歌迷！（IG@gareth_tong）

這招宣傳非常有效果！（IG@gareth_tong）

歌迷收到湯令山親手唧的雪糕都非常開心。（IG@gareth_tong）

由於已搭建了舞台，故歌迷預計湯令山將於6點現身演唱，早已逼爆附近一帶。（Threads）

早已逼爆附近一帶，就連對出的馬路及的士站都逼滿等候的歌迷，不少人更是等候了數小時。（Threads）

網民紛紛在threads發文，較早到場人士鬧爆有人不守秩序要企馬路，阻住交通又叫極唔走，最終「一拍兩散」要取消，令大家都冇得睇：「我排叻半日咩都見唔到，好心你遲到就排後面啦！」、「你班人企出去係咪有咩心事」、「企咗三個半鐘，俾嗰度嗰啲人搞到取消活動！」

然而，在活動開始前數分鐘，由於現場情況太混亂，連車路都擠得水洩不通，大會播出一段Gareth. T的廣播，宣布取消活動：「由於情況太混亂，無奈之下只能夠取消，多謝大家嘅支持，sorry呀！真係對唔住！」（IG@gareth_tong）

網民紛紛在threads發文，較早到場人士鬧爆有人不守秩序要企馬路，阻住交通又叫極唔走，最終「一拍兩散」要取消，令大家都冇得睇。（Threads）