梅艷芳骨灰被盜　梅啟明為胞妹辦追思會跪地痛哭：我偷嚟做乜呀

有「香港女兒」之稱的已故天后梅艷芳（梅姐）昨日（10月10日）63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則消息，指今年7月18日去拜祭時，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回，並呼籲廣大市民提供線索及合力尋找。消息一出引起全城關注和憤怒。胞兄梅啟明，深夜接受網上媒體「鼎豐盛」訪問，透露自己上一次拜祭是去年7月，現透過傳媒得悉骨灰被盜，非常震驚及憤怒，直斥：「偷人骨灰真係好好冇陰德！」更指平時自己被抹黑貪財，若有人偷骨灰，根本衰過他多多聲！他表示願意懸紅五萬，只求盡早尋回骨灰。

10月10日是已故天后梅艷芳63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則令人沉痛及憤怒的消息，指自今年7月起，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今逾三個月仍未尋回。（IG@ anitamuifanclub1010）

梅艷芳的骨灰原本安放在大嶼山海會塔，靈位名字非梅艷芳而是「珠女」。（香港01記者攝）

追思會臨時改主題 99朵花布置悼念梅姐

梅啟明在母親梅媽覃美金離世並火化後，一直無從得知梅媽骨灰的下落，早前更曾與泰籍未婚妻May May，到梅媽的銅鑼灣故居進行路祭。昨日（10日）是梅艷芳63歲冥壽，梅啟明原定專程前往廣州，為母親梅媽舉辦追思會，不料出發前突接獲傳媒通知妹妹骨灰被盜的噩耗，「聽到打咗個冷震，點解個骨灰被人偷咗。阿梅個骨灰喺寶蓮禪寺已經好多年，點解突然間會被人偷，我覺得好奇怪囉。」

他直言事出突然：「咁突然，兩件事一齊嚟，所以我諗住做阿媽（追思會）、又做阿妹。」梅啟明隨即臨時起意，將活動主題改為「永遠懷念梅艷芳」追思會。追思會現場氣氛沉重，場內以99枝鮮花布置，背景則掛上梅艷芳在花海中微笑的巨幅照片，共有歌迷及工作人員合共34人到場出席悼念。

梅啟明個人搞梅艷芳追思會。（Youtube@鼎豐盛GPM ）

7月已被偷一直不知情 梅啟明痛批盜走者殘忍

梅啟明在台上透露變更追思會主題的原因，指自己直至昨日早上才收到梅姐骨灰被盜的消息，更驚爆原來早在今年7月中已發生此事，自己卻一直被蒙在鼓裡：「如果搵返阿妹骨灰我就放心，因為阿梅喺香港做好多善事，邊度有水災、有咩事都第一時間做善事，出錢出力，點解佢骨灰會被盜去呢？我覺得好殘忍囉，真係天地不容！」他隨即透過傳媒向外界求助，呼籲社會各界伸出援手：「希望香港市民、阿梅粉絲，有阿梅（骨灰）下落嘅消息都盡快與警方聯絡，希望盡快搵返阿妹骨灰！」

梅啟明痛批盜走者殘忍。（Youtube@鼎豐盛GPM ）

反擊偷骨灰質疑 哽咽控訴：我偷來做乜？

提到胞妹慘遭如此對待，梅啟明情緒失控，數度崩潰痛哭。「我今日搞呢個追思會就係為咗阿梅，希望你在天之靈，盡快搵返啲骨灰返來，阿妹！點解咁樣㗎！點解嗰啲人咁殘忍啊！咩世界，真係！咁樣做法真係天地不容啊！真係保佑阿梅啲骨灰快啲返來啊。」未婚妻May May見狀隨即上台遞上紙巾並溫柔安撫。梅啟明抹去淚水後繼續哽咽道：「我求你哋啦，點解咁殘忍啊！係咩居心啊！阿妹，希望你快啲顯靈，快啲搵返啲骨灰返來。阿媽啲骨灰未有下落，而家阿妹嘅又被人偷埋，點解咁樣㗎。」對於坊間甚至有人質疑是他本人偷走骨灰，梅啟明激動反駁，邊哽咽邊回應：「我偷嚟做乜呀？啲人有冇良心㗎，講啲咁嘅說話。我最愛錫個妹，點會做啲咁嘅嘢，點會係我偷？真係唔怕天打雷劈咩，做人唔係噏得就噏！」

梅啟明情緒相當激動。（Youtube@鼎豐盛GPM ）

梅啟明為胞妹辦追思會跪地痛哭。（Youtube@鼎豐盛GPM ）

警方未有聯絡 現場崩潰跪地

被問到梅姐骨灰被偷是否涉及敲詐或勒索，梅啟明表示：「我有咩畀人敲詐吖，係咪呀？點解會咁樣做，阿媽骨灰未搵到，佢（梅姐）骨灰又被偷埋，唔知佢動機為何，係咪綁票、勒索？唔知，但無人聯絡過我，包括警察都無聯絡我，我好激心。」梅啟明透露，原本一直打算安排將梅媽與梅姐的骨灰安放在一起：「我原本想和大嶼山方面傾，睇有冇位畀阿媽，到現在都未答覆，我原先想放一齊，等佢母女咩啲啦，天啊天，你天有眼呀！」他更向天哀求：「我求下你，搵返阿妹骨灰返來，同埋盡快知道阿媽骨灰喺邊，希望盡快處理呢兩樣嘢，咁我心安理得，否則一世都唔安樂！天公，我求你畀阿妹骨灰快啲返嚟，同埋你依家係神仙、知道阿媽骨灰喺邊度，你知道快啲幫手，帶埋阿媽骨灰，好冇呀，阿妹？我求下你呀！」追思會尾聲，現場背景播放着梅艷芳生前的歌唱片段，梅啟明崩潰跪倒在地，「點解你條命咁苦㗎！」場面令人唏噓。