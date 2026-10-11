女神配對計劃2｜三半裸男輪流「公主抱」　陳若思下胸遭巨掌緊貼

近期熱播的戀愛交友真人騷《女神配對計劃2》話題不斷，在最新播出的第六集中，陳若思（Amber）在節目中不僅語出驚人，自爆對男性「胳肋底對下連住肋骨的肌肉」有特殊狂熱，而三名爆肌猛男為了討好女神，竟半裸上陣輪流對她施展「公主抱」，而男方雙手全程緊握女方敏感部位，引發網民熱烈討論。



無綫戀愛真人騷《女神配對計劃2》於2026年10月11日播出的第六集「甜品飯腳」爭奪戰。節目中五位女神陳若思（Amber）、何沛珈（Roxanne）、郭珮文（Juliana）、阮嘉敏（Mandy）及俞可程（Kanis）各出奇招考驗追求者。在名為「大隻」的闖關環節中，主持人「金牌媒人」林盛斌（Bob）當場踢爆陳若思對男士「腋下連住肋骨之肌肉」情有獨鍾，隨即命令三位成功搶得席位的猛男脫去上衣展示健碩肌肉，令現場其餘女神尖叫連連。

佢嘅諗法好特別。（節目截圖）

零距離接觸 雙手直逼敏感地帶

在名為「大隻」的闖關環節裏，男嘉賓吳兆麟（Alan）、關經翰（Oswald）及林子朗（阿朗）為了迎合陳若思的獨特癖好，紛紛脫去上衣大騷狂野肌肉。不過最令觀眾目瞪口呆的，是隨後的接力「公主抱」考驗。三名壯漢需要輪流將陳若思整個人凌空抱起並繞場一周，為了借力及穩住女方身體，三位男士的寬厚手掌，竟然都不偏不倚地緊緊托住陳若思的「下胸」位置！

三人都好大隻。（節目截圖）

三人都好大隻。（節目截圖）

三人都好大隻。（節目截圖）

從播出畫面所見，男方充滿青筋的手臂與陳若思胸部下緣的敏感地帶可以說是「零距離」緊密貼合，男方在負重快步繞場時需向上借力托住軀幹以防女方跌落，但因手掌位置緊貼胸下緣，在視覺呈現上引發網民熱議，不少網民紛紛討論，重點就是：「隻手有冇需要放到咁高？」

隻手真係放得幾高。（節目截圖）

隻手真係放得幾高。（節目截圖）

面對網民對手部緊貼女方胸部邊緣的「越界」質疑，亦有不少熟悉人體負重力學的網民指出，在成年女性凌空顛簸且缺乏安全背帶的情況下，男方雙手必須卡緊女方背部與肋骨下緣作為核心施力支點，才能防止被抱者因重心後仰而摔倒受傷。

隻手真係放得幾高。（節目截圖）