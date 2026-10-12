李連杰激動回應拋棄妻女指控　罕談與前妻離婚內幕首認淨身出戶

現年63歲的「功夫皇帝」李連杰有過兩段婚姻，當年與前妻黃秋燕離婚並與利智重組家庭後，過去多年來多次被外界指責「拋妻棄女」，更有傳他對與黃秋燕所生的兩個大女李思及李苔蜜不聞不問，而李連杰亦沒有對此多作解釋。近日李連杰接受內地著名主持人楊瀾的訪談節目《楊瀾對話》時，罕有大談與前妻黃秋燕的真實關係。

63歲的李連杰被譽為「功夫皇帝」。（李連杰IG圖片）

李連杰回應拋棄妻女指控

李連杰在節目中打破數十年不實傳聞，罕有談及前妻黃秋燕。他直言網上經常探討拋棄妻子，自己卻覺得很可笑，更詳細透露當年與黃秋燕當年是經過坦誠溝通，達成共識才離婚，而過程並非外界所描述的「撕破臉皮」，反而氣氛和諧，他更表示兩人和平分開：「我們的婚姻結束的時候，兩個人握手而和很開心的。」

李連杰在節目中打破數十年不實傳聞，罕有談及前妻黃秋燕。（微博）

李連杰直言網上經常探討拋棄妻子，自己卻覺得很可笑。（微博）

李連杰詳細透露當年與黃秋燕當年是經過坦誠溝通，達成共識才離婚。（微博）

李連杰首認淨身出戶 利智視兩繼女如己出

李連杰透露當年自己「淨身出戶」，財產及資產全數交給了前妻：「財產交給了前妻，孩子留給了我。」離婚後，李連杰擔起兩個女兒的撫養權、全部責任及開銷，面對多年來的抹黑，李連杰終於回應，並稍有激動反問：「這樣我又何來棄子？」其後李連杰大讚現任妻子利智對兩位繼女李思及李苔蜜視如己出，這亦是讓整個家庭維持和諧的關鍵。李連杰專注幕前工作，利智負責四名女兒的生活成長與未來規劃，更一早就為兩位繼女成立了一筆極為豐厚的儲備生活基金，確保兩位大女兒不工作也能生活富足地生活到100歲。

李連杰透露當年自己「淨身出戶」，財產及資產全數交給了前妻。（微博）

李連杰指四個女兒感情要好。（微博）

兩大女兒低調生活惹誤會？

外界曾指李連杰只寵愛與利智所生的兩名小女兒，李連杰在節目中特別澄清四名女兒私下關係極其融洽，更經常結伴旅遊、打麻雀，一家人每年更會特意相約在美國或新加坡團聚。那為何會有「厚此薄彼」的錯覺，李連杰解釋兩位大女兒生性低調，不會公開私生活或不願意面對鏡頭，相反兩個小女兒則熱愛分享生活點滴，才會令外界產生誤解。