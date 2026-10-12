陳秋霞為女婿慶祝50歲生日　餅印大女樣貌標緻完美復刻媽咪美貌

現年68歲的一代「玉女歌手」兼金馬影后陳秋霞，自1981年嫁給馬來西亞「鋼鐵大王」拿督鍾廷森後，育有三名女兒，便淡出娛樂圈並移居當地專心相夫教女，鮮少在香港公開露面。如今陳秋霞已榮升外婆，不時弄孫為樂，近日她在社交平台為女婿Shawn慶祝50歲生日，罕有公開大女及女婿的溫馨合照，而大女的樣貌更引起網民熱議！

現年68歲的陳秋霞長期居住在大馬。（Facebook@Chelsia Chan 陳秋霞）

早前陳秋霞夫婦罕有同框慶祝結婚45周年。（Facebook）

陳秋霞在Facebook曬出大女及女婿的照片，先後為兩人慶祝生日，並留言溫馨寫道：「10月喜事多籮籮🥰🥰繼結婚週年紀念後，今天又慶祝女婿Shawn 的50歲生日🎂🎂🥂🍺 那天的一公斤月餅和今天的蛋糕相映成趣。尤其與Shawn "大隻"手胍相比之下，女兒和蛋糕都變成迷你版了😂 我因昨天剛打完流感和肺炎鏈球菌疫苗，左右手同時有些反應，所以面容有點憔悴，那就不出鏡了😅Share 多些精緻料理照片更好啊」。

陳秋霞為女婿Shawn慶祝50歲生日。（Facebook）

大女Natalie五官標緻，樣貌完美復刻母親當年的美貌。（Facebook）

從相中可見，大女五官標緻，樣貌完美復刻母親當年的美貌，更吸引大批網民大讚大女遺傳了陳秋霞的完美基因：「大女兒很想媽媽！」、「女兒很美超像以前的妳耶～」、「女兒有像年輕的你。」、「簡直是年輕時的陳秋霞翻版」、「母女猶如餅印一樣」。

陳秋霞不時在社交平台分享家庭聚會。（Facebook）