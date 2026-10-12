梅艷芳骨灰被盜丨梅媽離世前不知情　曾不滿梅姐骨灰龕位被公開

有「香港女兒」之稱的已故天后梅艷芳（梅姐）昨日（10月10日）63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則消息，指今年7月18日去拜祭時，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今近三個月仍未尋回，並呼籲廣大市民提供線索及合力尋找，消息一出引起全城關注和憤怒。

10月10日是已故天后梅艷芳63歲冥壽，而同日梅艷芳國際歌迷會就公布一則令人沉痛及憤怒的消息，指自今年7月起，發現安放於大嶼山寶蓮禪寺海會塔的梅艷芳骨灰被盜，報警至今逾三個月仍未尋回。（IG@ anitamuifanclub1010）

梅艷芳國際歌迷會發文全文。（IG@ anitamuifanclub1010）

潘小文透露梅媽離世前未知梅艷芳骨灰被盜

潘小文日前在個人網台「娛樂小奶媽」直播中透露，梅媽生前沒有被告知梅姐的骨灰被盜一事，更表示就算告訴梅媽，她都未必理解或消化到：「梅媽係唔知嘅（骨灰被盜）。因為喺最後嘅日子入面，佢其實已經變番一個小朋友。」由於梅媽離世前一段日子的記憶有限，認得人會笑，有飯吃便吃，生活過得簡單。然而骨灰被盜沉重的事情，親友都決定不告知梅媽，所以直到她離世，都不知道這事。

潘小文透露梅媽離世前未知梅艷芳骨灰被盜。（《娛樂小奶媽》畫面）

梅艷芳骨灰龕位2015年才曝光

梅艷芳骨灰的安放地點一直保密，直至2015年才曝光。梅姐的骨灰龕位設擺放在大嶼山寶蓮禪寺海會塔，靈位沒有放置遺照，碑文僅刻上「廣東台山珠女靈龕」，而「珠女」則是阿梅的乳名。有消息指，骨灰龕位置曝光後，梅媽曾表示不滿，因她一直希望能給愛女一個寧靜的私人空間。