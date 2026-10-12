郭奕芯酒店房拍超惹火內衣照　跪床咬手指晒豐滿上圍黃蜂腰極誘人

現年30歲的郭奕芯（Ashina）出名樣靚身材正，擁有33C傲人上圍，一直是不少網民心目中的性感女神。而且向來「愛錫」粉絲的她，從不吝嗇在社交平台大方展現美好身段。近日，郭奕芯在社交平台上載了一輯於酒店房間內拍攝的內衣寫真照，造型極度性感，震撼一眾網民眼球。

郭奕芯分享一輯極度性感的內衣照。（IG@ashinaaa）

姿態撩人。（IG@ashinaaa）

性感內衣晒屈機身材

照片中，郭奕芯身穿一套白色簡約風性感內衣，雖然外搭一件白色針織薄外套，但絲毫不減性感度。內衣的剪裁完美貼合其身形，將她豐滿的上圍展露無遺，深邃事業線極具視覺衝擊力。除了驕人上圍之外，郭奕芯的腰部線條同樣吸睛，纖細的「黃蜂腰」上顯露出結實的腹肌線條；而下身的高衩剪裁，更盡騷其白滑美腿，可見她平時在身材管理上付出了不少努力。

身材無得輸。（IG@ashinaaa）

豐滿上圍搭黃蜂腰。（IG@ashinaaa）

姿態撩人 網民激讚

身穿內衣的郭奕芯，在酒店房間內擺出多個撩人姿勢。她時而輕輕靠在牆邊、咬着手指露出魅惑眼神；時而跪坐在床上，將外套稍微拉低，展現出迷人鎖骨與充滿壓迫感的火辣身材，性感指數直綫飆升。

還有長腿。（IG@ashinaaa）

腹肌線條明顯。（IG@ashinaaa）

照片發佈後，網民狂點Like兼紛紛留言大讚：「太正啦」、「黃蜂肚❤️曱甴腰！」、「索」、「Crazy」、「好Fit…」、「引死人」、「性感女神」；甚至有網民指她拍得住韓國超人氣女團aespa的成員Karina：「拍得住Karina！」

網民直呼：「太正了」。（IG@ashinaaa）

呢個身形，堪稱屈機。（IG@ashinaaa）

網民留言。（IG@ashinaaa）

Karina@aespa出名樣靚身材正。（IG@katarinabluu）

13歲參加校花選舉出名 曾簽約英皇娛樂旗下

郭奕芯13歲時已因參加校花選舉而成名，於2014年推出過3本寫真集，翌年獲導演彭浩翔看中擔任電影《同班同學》的第一女主角，全裸演出處女作成功引起話題。2018年郭奕芯拍攝英皇電影《非分熟女》，與台灣影帝及視帝吳慷仁有對手戲。其後因為演技被賞識而加入英皇娛樂集團，曾出演《源生罪》、《猛鬼3寶》、《＃PTGF出租女友》等戲，還主持ViuTV節目《戀講嘢》及拍攝電視劇，作多方面嘗試。

郭奕芯13歲時已因參加校花選舉而成名。（IG@ashinaaa）

郭奕芯（中）在電影《同班同學》中全裸演出。（《同班同學》劇照）

獲張敬軒讚心目中女神

而張敬軒也曾在其節目《軒公敲碗之軒公不設防》中，稱讚郭奕芯是他心目中的近代女神，令郭奕芯感到非常意外。郭奕芯接受訪問時表示以前與軒公同屬英皇娛樂公司，故是前師兄妹關係：「可能佢覺得我樣又唔差，又有少少身材，又有少少綜藝感嘅感覺，可能係欣賞我嘅角度覺得我靚。」去年，郭奕芯發福利圖時，被網民指她身材跟十年前判若兩人有隆胸之嫌，郭奕芯隨即勁嬲爆粗，直指該等網民「以為自己揸過一樣」，作風大膽。

張敬軒曾點名讚郭奕芯是他心目中的現代女神。（《軒公不設防》節目截圖）

與七師傅隔空罵戰

此外，郭奕芯近年經歷可謂是非不斷。她於2021年與「七師傅」七仙羽合作節目《七救星》並獲收為徒弟，獲賜名「八鮮乳」，更被要求封胸「戒淫邪」。不過後來她公開指控遭七師傅騙財，雙方爆發隔空罵戰，導致師徒關係徹底破裂。

郭奕芯不只身材出眾，樣子也甜美。（IG@ashinaaa）

郭奕芯與七仙羽反面。（資料圖片）

郭奕芯有份主持ViuTV節目《戀講嘢》。（IG@ashinaaa）

首置上車慘變損手 劈價放盤蝕132萬

除了是非之外，郭奕芯在投資上也面對打擊。她在2021年耗盡從小到大的積蓄，以約800.44萬元首置西營盤新樓「藝里坊．2號」高層一房單位。不過持貨約5年後，她去年開始放盤，最終要大幅劈價，終以668萬元成功售出物業，帳面慘蝕約132.44萬元，貶值幅度高達16.5%。

郭奕芯以低於市價賣樓。（小紅書）

街頭突暈倒失意識 狂冒冷汗怕抽血

而健康方面，郭奕芯月前曾在街上突然暈倒兼失去意識，心有餘悸地表示：「昨晚經歷了第一次暈倒，沒意識了！全身冒冷汗，好害怕，還好有朋友扶起我。」她指當時暈得完全沒有力氣起身，但礙於身處鬧市，為免引人圍觀及被送院而硬撐：「由於附近太多人了，我害怕別人看着，幫我報警，我不想去醫院，用了最大的力氣站起來，但也是很暈的，一直在冒冷汗，我的天，嚇人。」雖然經歷恐怖，但她依然諱疾忌醫，隨後發文指：「Body Check 要抽血，我太怕抽血了想到也怕。」

郭奕芯突然暈倒，佢話係第一次。（IG@ashinaaa）