羅浩銘自家IP《超人852》開Pop-up Store　動作演員變人氣創作者

動作演員羅浩銘近日成功舉辦了《超人852》個人作品展，演藝與創作事業雙線發展。談到這次於旺角煙廠街順豐門市開設《順豐香港×超人852》主題店的契機，羅浩銘表示非常感謝順豐的支持。他指出，由於自己作品中的男主角是一名速遞員，剛好與順豐十分契合，於是雙方一拍即合促成了這次聯乘合作。展覽中首度展出了他的手稿。

羅浩銘近日成功舉辦了《超人852》個人作品展。（資料圖片）

現場展出珍貴創作手稿。（資料圖片）

回想起創作歷程，羅浩銘坦言去年執筆時從未想過會有今天的成績。他笑言自己本身並不喜歡寫字，當時純粹是盡最大的努力去完成那本書。幸好作品推出後獲得讀者的熱烈支持，讓故事得以延續並發展出漫畫版和短片，直至現在擁有專屬的實體店。看到自己筆下創作的人物能吸引大批市民排隊和「打卡」，他直言感到非常開心和意想不到。

《超人852》主題快閃店吸引大批市民打卡參觀。（資料圖片）

《超人852》。（資料圖片）

預告推AI動畫及特攝片

關於作品IP的未來動向，羅浩銘透露項目《超人852》將會有更多新嘗試。動畫方面，團隊將會運用AI技術製作2D及3D的動畫短片。同時，真人版特攝短片亦正在如火如荼地拍攝中，預計每集長度在20分鐘以內。他表示第一集已經完成，並期望第二集能夠在聖誕節前後順利推出。

羅浩銘與香港漫畫家曹志豪。（資料圖片）

睇準大馬動作片熱潮

除了個人創作，羅浩銘亦積極發展電影事業，他透露目前正在洽談馬來西亞的電影項目。他表示早前已在當地拍攝了兩部電影，雙方合作得十分愉快，目前正積極探討下一部電影的合作空間。他分析指，雖然以往香港演員也常到大馬拍戲，但近年當地電影市場發展變得更加豐富，由以往偏好恐怖片，轉變為近一兩年對動作片的需求大增，這對他而言是一個很好的發展方向。

幽默婉拒跨界唱歌：唔想勉強聽眾

近年不少演員跨界做歌手，被問到會否有興趣一展歌喉時，羅浩銘幽默地回應：「我好想，但唔想勉強聽眾！」 他表示唱歌並非自己的專業範疇，但他承諾如果未來有老闆願意給予機會和時間，他一定會像準備拍攝動作片一樣，經過嚴格苦練和準備充足後才登台表演，絕不打無準備的仗。