網紅蘇小小出寫真疑遇台灣買家詐騙　網上求助：已經遇到第三次

網紅蘇小小（Zoe So）憑亮麗的外表及火辣的不科學身材而吸納大批男粉絲。近日她推出首本個人寫真集，原本是開心事，卻疑遭台灣買家以「退款不退貨」手法詐騙，在Threads上發文求助，更心痛表示：「為什麼可以有這樣壞的人」。

網紅蘇小小（Zoe So）憑火辣的不科學身材而吸納大批男粉絲。（IG/@zoeso0930）

蘇小小近日推出寫真集。（IG/@zoeso0930）

蘇小小賣寫真反被台灣買家指控盜刷信用卡

蘇小小今日凌晨在Threads上發文求助，寫道：「求救 有一位台灣人訂購了我的寫真集 PayPal成功付款了 他卻忘記了在網頁下單 最後他找我，我補發貨品給他… 他卻成功在PayPal申請退款了😑 我應該到台灣報警嗎 為什麼可以有這樣壞的人」。她其後再留言表示前幾天收到這位男士的電郵，聲稱用PayPal付款了，卻沒有收到寫真集，自稱自己的信用卡遭盜刷4萬元新台幣，更大罵蘇小小詐騙，要求她退回寫真集費用和被盜的四萬元台幣。

蘇小小今日凌晨在Threads上發文求助，表示自己疑遇台灣買家詐騙。（IG/@zoeso0930）

蘇小小今日凌晨在Threads上發文求助。（IG/@zoeso0930）

她其後再留言表示前幾天收到這位男士的電郵，聲稱用Paypal付款了，卻沒有收到寫真集，自稱他自己的信用卡被盜用被刷了四萬元台幣，更大罵蘇小小詐騙，要求她退回寫真集費用和被盜的四萬元台幣。（IG/@zoeso0930）

蘇小小疑遇台灣買家詐騙

蘇小小續指自己花了一個下午，跟對方解釋並截圖證明PayPal只收到寫真集的費用，同時在網站亦沒有對方的訂單紀錄，並再三澄清自己沒有盜用信用卡，還希望對方馬上報警來還她清白。之後對方補上郵寄資料，蘇小小也在當天立即安排補寄寫真集。沒想到寄出寫真集後，對方竟然向PayPal成功申請退款，讓她開始懷疑自己受騙。

蘇小小出寫真反被台灣買家指控盜用信用卡。（IG/@zoeso0930）

蘇小小強調會報警 交給法律處理

蘇小小指已寄信通知對方，目前手上也有對方的姓名、住址、電話及個人照片，但暫時不打算公開對方身份，強調「100％會報警，交給法律處理」。她接受台媒訪問時，指目前打算給對方24小時回應，若仍沒有得到處理，就會請台灣朋友協助報警。她無奈表示，這已經是第三次遇到與台灣有關的詐騙，並回憶其中一次是有人以工作機會為由，要求她申請台灣第三方平台，並先付款完成登記驗證，事後才發現有問題。

帖文引起大批台灣網民關注，有不少人都建議她報警處理。（IG/@zoeso0930）

台灣網民建議報警處理

帖文引起大批台灣網民留言，並給予不少意見：「報警我很支持！可以先打165反詐騙專線諮詢。雖然被害金額不大，但退款手法有可能是慣犯」、「一定是詐騙的」、「身為台灣人我是建議報警處理…如果對方是利用這種漏洞不法取得你的商品你完全可以爭取你自己的權利!! 你有時會來台灣參加活動或許可以先請台灣友人替你報警處理」、「詐欺無誤」、「交給法律沒用！交給網友才有用」。