陸永拖「女」入後台　張振朗楊偲泳送聯名花籃寸人夫：條路自己揀

由張繼聰、農夫成員C君及陸永，三位星級人夫聯手炮製的舞台劇《人夫集團》已於10月10日假西九文化區戲曲中心公演。這場以婚姻為主題的表演不僅台上金句連發，台下與後台亦同樣熱鬧。TVB視帝張振朗帶同女友楊偲泳（Renci）高調拍拖睇騷，而陸永的女兒亦有到後台探班，場面溫馨又惹笑。

由張繼聰、農夫成員C君及陸永，三位星級人夫聯手炮製的舞台劇《人夫集團》已於10號晚正式開鑼。（大會提供）

三位人夫開騷。（大會提供）

張振朗楊偲泳聯名送花籃 狂寸人夫：條路自己揀

張振朗與楊偲泳齊齊現身支持《人夫集團》，Renci事後在IG Story分享了與男友及三位主角農夫、張繼聰的開心合照。她在相中大讚演出精彩：「笑到好辛苦啊喂，RESPECT ALL THE 人夫 YOU GUYS ARE SO BRAVE！不過條路自己揀⋯⋯唔好喊！」

除了親身撐場，兩人更聯名為「三大董事」送上花牌致意，花籃賀卡上寫滿經典金句：「開分店，一間變兩間，兩間變四間，四間變八間，八間之後上市，上市咪再集資囉！跟住炒股票囉！搞埋地產呀笨！跟住，再分拆上市，到時淨係收股息我都唔知點計呀⋯⋯」。

張振朗和女友楊偲泳拍拖睇舞台劇。（IG@renci）

張振朗和女友楊偲泳感情穩定。（IG@renci）

陸永拖愛女SimSim現身後台 車內高歌變「魔音」

後台的另一亮點則是陸永與愛女陸一心（SimSim）的溫馨互動。從片段可見，陸永手拖手帶着SimSim走過走廊給眾人驚喜，大晒父女情。而SimSim亦暴風長高，現時身高只矮爸爸半個頭。 不過這位乖乖女原來隱藏着「魔音」屬性。陸永太太分享了一段SimSim在車上看著手機高唱林子祥經典金曲《數字人生》的片段，片中SimSim全程走音，令坐在前座的陸永忍不住狂笑。陸太更在片中寫道，指SimSim唱歌前會先搞笑致歉：「對唔住呀！你哋又要聽我唱歌喇！」 場面相當逗趣。

陸永拖「女」入後台。（IG@missussixx）

原來係細女Sim Sim。（IG@missussixx）

父女感情好。（IG@missussixx）

後台好熱鬧！（IG@missussixx）

婚姻是冇終點的馬拉松 張繼聰大膽笑老婆

說回舞台劇內容，三人別出心裁地以婚禮進場形式出場，並與現場觀眾握手合照。張繼聰一上台便大膽拋出金句：「婚姻係一場冇終點嘅馬拉松，坐得喺呢度嘅都係英雄！」引來台下不少情侶及夫妻拍手和應。演出期間，農夫率領全場大叫「振夫綱」，慫恿張繼聰大爆老婆謝安琪（Kay）秘聞。阿聰笑指老婆「廿年仲係咁Young，出街好似老夫少婦」，而C君亦加入戰團，笑指謝安琪「一日到黑喺屋企，唔出街，幾咁顧家」。雖然內容瘋狂取笑太太，但完騷後阿聰即刻「戴頭盔」將創作責任推給農夫，而陸永則表示內容是不少人夫的心聲。不過這班人夫其實相當識做，為免激嬲老婆，事前已將劇本內容讓太太們過目。

謝安琪當然有捧老公場。（大會照片）