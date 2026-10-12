TVB小花鍾晴曾因憎狗論遭圍插　拍片錫狗狗洗底夾深溝網民狂Loop

現年34歲的無綫（TVB）小花鍾晴（Karlie），曾參選 ViuTV 選美節目《美選D.n.A》，雖未能成功入圍，但獲機會主持該台旅遊節目《小城光影》，並因外貌近似薛凱琪而受關注；2017年轉投TVB後，鍾晴隨即擔任兒童節目《Think Big天地》主持之一，之後憑綜藝節目《美女廚房》和《3日2夜》人氣急升。鍾晴也參演過不少劇集，當中以處境劇《愛‧回家之開心速遞》中，飾演威龍百貨美女售貨員「Cammy」最入屋。此外，鍾晴近年積極經營社交平台，經常分享運動及生活日常，憑藉甜美樣貌與傲人身材，成為網民寵兒。近日，她分享一段在餐廳與狗狗互動的片段，身穿低胸白色背心搭配外衫的她，因抱着小狗而擠壓出極度震撼的深長事業線，火辣畫面隨即掀起網民熱議。

鍾晴樣子甜美，身材火辣。（資料圖片）

鍾晴與好友陳詩欣拍攝《3日2夜》而人氣急升。（IG@karliechung）

鍾晴（左）近年因參演處境劇《愛‧回家之開心速遞》中威龍百貨美女售貨員「Cammy」一角而成功入屋。（電視截圖）

鍾晴身穿緊身運動Bra top分享做運動，相當吸睛。（IG@karliechung）

抱狗畫面火辣 網民直呼：條片究竟有幾長？

鍾晴近日在社交平台分享一段在餐廳內與狗狗互動的影片，並開心寫道：「小狗實在太可愛🐶傻傻的，這麼乖巧，但最終還是逃跑了😂」。片段中，鍾晴身穿一件超低胸的白色上衣，外搭白色西裝短袖外套。當她抱起一隻可愛的灰色貴婦狗時，小狗靠在她胸前，意外將其豐滿身材夾出極為顯眼的深長事業線，視覺效果極具衝擊力。

鍾晴近日在社交平台分享一段在餐廳內與狗狗互動的影片。（IG@karliechung）

鍾晴錫狗狗時，夾出深長事業線。（IG@karliechung）

鍾晴對狗狗寵愛有加。（IG@karliechung）

影片中，鍾晴對狗狗寵愛有加，不時露出甜美微笑，甚至溫柔地向狗狗「嘟嘴親親」，又將臉頰貼在狗仔身上撒嬌親暱，畫面溫馨，吸引大量網民留言大讚：「靚女」、「妳同狗狗都好可愛」；不過，也有不少網民「錯重點」，目光完全被鍾晴的火辣身材吸引：「婀娜多姿嘅索爆KARLIE 你著上低胸衫去抱呢隻狗狗，真係好令人羨慕佢呀！」、「想做隻狗仔」；甚至有粉絲直言無限Loop：「你呢條片到底有幾長，睇極都睇唔完嘅」，令人哭笑不得。

鍾晴已經克服了，不怕狗狗。（IG@karliechung）

畫面好有愛。（IG@karliechung）

一起望鏡拍照，很可愛。（IG@karliechung）

昔日發表「憎狗論」惹爭議 留言回覆：我克服了很久

不過，這段親近小狗的影片也勾起不少網民的記憶，事關鍾晴早年在《兄弟幫》訪談中分享拍攝節目點滴時，指自己除了龜以外，非常驚其他動物，談及一次出外景時遇到大狗，直言「你知啦，工廠區嘅狗特別毛茸茸同污糟」、「即係…好乞人憎嗰啲啦吓」。又曾試過遇上熱情狗狗，感到不知所措，「朋友叫我扮唔驚」、「因為狗見你驚就嚇你」、「都唔知佢咩心態」，主持人林盛斌、陳國峰亦有打圓場，勸說「可能佢係善意呢」，連另一受訪者鍾君揚亦出言「可能佢玩啫」，但鍾晴不斷重申自己「真係好驚」。

鍾晴昔日在節目上失言，惹起網民公憤。(《兄弟幫》截圖)

當時大批網民湧入鍾晴Facebook專頁留言批評。(facebook)

片段在網上流傳後，惹起大量網民不滿，指鍾晴身為兒童節目主持人，卻不懂愛護和尊重動物，直斥她無資格做兒童節目主持，甚至會「教壞細路」，更有網民提供表格，希望集體向通訊事務管理局投訴。面對網民對其言論的批評，鍾晴最終發文道歉：「本人在節目&《兄弟幫》訪問中的言論引起各界的反應 ，本人深感歉意。經過深切反省 ，作為一個公眾人物，特別是兒童節目的主持人，當日發表的言論的確非常不成熟及欠缺社會責任 ，本人已從中汲取教訓，日後會慎言慎行。在此再向各界致以最真誠的道歉。」有網民在影片下方好奇留言詢問：「哇，妳克服咗？」。對此，鍾晴亦親自大方作出回覆，坦言：「我克服咗好耐啦，我直頭想養狗㖭😂❤️。」

鍾晴最終在Facebook發文道歉，表示當日的言論非常不成熟及欠缺社會責任 。(facebook)