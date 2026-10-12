曾立遺囑看淡生死！89歲前台柱最新模樣曝光　與吳麗珠溫馨同框

昔日《歡樂今宵》台柱、現年89歲的資深藝人余慕蓮（魚毛），近年因肺纖維化、血液炎及肺炎等多種頑疾，健康狀況一直備受外界關注。雖然曾幾度進出ICU走過鬼門關，但魚毛姐始終以無比的意志力面對。日前，她的多年好友吳麗珠（珠女）特意前往探望，並在社交平台上分享了兩人的溫馨合照，讓關心魚毛姐的影迷們大鬆一口氣！



姊妹重聚溫馨互動

在最新曝光的相片中，只見魚毛姐穿著白色的海洋圖案T恤、黑色長褲及藍色拖鞋，雖然身形較以往消瘦，但精神狀態顯得相當安詳和沉穩。身旁的吳麗珠則是一身活力裝扮，戴著白色鴨舌帽、綠色外套搭配卡通T恤與白色寬褲，正親密地摟著魚毛姐的肩膀。搞笑的是，珠女手中還拿着一根香蕉，一邊對着鏡頭展露燦爛笑容，一邊逗魚毛姐開心，場面充滿了老友相聚的溫馨。

余慕蓮最新模樣曝光。（抖音＠吳麗珠）

醫生叮囑「好轉中」 暫住老人院日常生活豐富

談到余慕蓮的近況，據悉她此前因病情起伏，加上照顧她的印傭姐姐因家中有喜事需要告假一個月，為了得到更妥善的照料，她早前在好友安德尊（大王）的穿針引線和慷慨資助下，暫時入住老人院。

余慕蓮最近因家中傭人回鄉，所以暫時在好友安德尊安排下入住安老院一個月。(ig@ladyumyum)

在老人院的這段日子，魚毛姐的生活其實相當規律且充實。雖然因為多顆牙齒脫落，飲食需要院方特別準備紅蘿蔔蓉和菜蓉拌白粥等軟爛食物，且行走時需要輪椅或助行架代步，但她依然保持着樂觀的心態。據探望過她的友人透露，魚毛姐閒時最愛到大堂和院友打一蚊一鋪的「衛生麻雀」，雖然有時會輸掉十幾蚊，但能與人互動消磨時間，讓她感到非常滿足。

早前余慕蓮迎來88歲生日，米雪、安德尊、林映輝等相約為她慶生！（微博@李力持）

看淡生死大愛無私 堅持積極抗病

早前魚毛姐曾因病情反覆而略顯灰心，甚至一度對友人表示「覺得自己未必過到今年」，但她對生死早已看淡，甚至在好友米雪、安德尊的見證下立下遺囑，將自己現居的旺角物業及財產在百年歸老後捐贈給東華三院等慈善機構，大愛精神感動無數港人。

余慕蓮身體情況大不如前，所以她希望在有生之年，立下遺囑，把遺產分配好。(節目截圖)