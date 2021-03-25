愛回家｜林凱恩哥哥傳拖欠裝修師傅薪金　失聯工程疑爛尾遭報警

撰文： 張嘉敏 最後更新日期： 2021-03-25 15:00

於無綫處境劇《愛．回家之開心速遞》入面飾演Bonnie一角的林凱恩 (Iris) ，繼早前流出艷照風波後又再惹是非，她的室內設計師哥哥林祥晉竟被網民公開追債。昨晚有網民於Facebook一個名為「香港討債公社」的討論區上，發出了尋人啟事，指身為設計公司老闆以及裝修判頭的林祥晉，原本負責北角和沙田兩個私人屋苑寓所的裝修工程，可是自從3月19日後，就突然玩失蹤，該兩個單位的業主因擔心寓所裝修爛尾，聲稱已報警處理。有指林祥晉亦拖欠了裝修工人的薪金，有網民表示日前出了尋人啟事不夠1小時，林祥晉有聯絡他要求刪post，不過之後林又再度失聯。該網民於是在討論區中，指名道姓叫Iris幫手聯絡她哥哥。

Iris與她哥哥 (右) 好好感情。(KSCC interior design FB)

對於網民有閞指控是否屬實，以及哥哥失聯一事，Iris接受《香港01》電話訪問時表示：「暫時依家呢一刻未直接聯絡到哥哥，未了解到發生咩事。哥哥結完婚搬出去住之後，其實只係大時大節先見，同埋我地從來都冇干涉對方做野既事。如果真係有件咁既事，大家都係成年人，相信會負責返自己做既野。而我依家能夠做既就只係繼續專心工作，好好照顧自己同媽咪。」

有裝修師傅向Iris求助。(網上圖片)