「億萬駙馬」曾患罕見病TVB辭演休養　51歲勁靚仔多金北上人氣高

現年51歲的黃浩然（Raymond）由杜琪峯發掘入行，拍過《新紮師妹》、《孤男寡女》、《PTU》等電影，以《新紮師妹》「劍雄」一角最為深入民心，其後他再轉戰電視台成為高產一線小生。現實中黃浩然與太太莫家嘉（Kaka）結婚20年，育有兩子Kayden和Ransley。雖然2018年兩人傳出婚姻亮紅燈，但黃浩然力撐太太，攜手度過難關。近年他不時北上接騷賺錢，日前他現身佛山，被人群包圍，竟被誤認為馬國明！

黃浩然。（TVB截圖）

黃浩然於電影《新紮師妹》飾演「劍雄」成功入屋。（電影截圖）

黃浩然於電影《新紮師妹》飾演「劍雄」成功入屋。（電影截圖）

黃浩然北上賺錢被誤認為馬國明

近日黃浩然現身佛山商場，所到之處有多名影迷跟隨，更要出動保安到場。不少影迷上前貼身與黃浩然合照，雖然有保安保護，但仍無阻影迷熱情，而黃浩然亦笑容滿面與影迷合照，絲毫沒有露出驚慌神色，而黃浩然亦小心縮手，保持距離。黃浩然穿上白色T恤和米色長褲，年過半百皮膚仍然保養得宜。

黃浩然保養得宜。（IG/@wonghoyinraymond）

黃浩然在Instagram分享與林峯及佘詩曼的合照。（Instagram：@wonghoyinraymond）

不過發文網民似乎「有眼不識劍雄」，發文問：「他是不是叫馬國明？？？？？」其他網民留言回覆：「說黃浩然可能好多人不認識，但劍雄哥就很出名了」、「這是劍雄哥呀！大傢伙！」、「黃浩然啊，也是大男主啊」。另有網民搞笑留言：「是蕭正楠」、「這是陳山聰」、「他是方中信嗎」。

黃浩然和太太莫家嘉非常恩愛。（黃浩然ig）

黃浩然太太莫家嘉為億元馬主千金。（IG@wonghoyinraymond）

黃浩然太太莫家嘉為億元馬主千金

黃浩然近年開工之餘不忘陪伴家人，工作家庭兩兼顧，原來過去一段經歷令他更重視家庭。他曾接受訪問透露，曾有逾10年過著每日睡眠不到四小時的非人生活，試過兩劇齊開連續60小時開工，咖啡、煙、止痛藥不離手，2014年他患上罕見免疫系統疾病「貝賽特氏症」，被迫辭演重頭劇《張保仔》，24小時內公司已換人補上，促使黃浩然思考原來隨時可被取代，令他更重視與家人相處時光。

而黃浩然與太太莫家嘉的婚姻也曾經歷過起起伏伏。黃浩然拍攝電影《新紮師妹》結緣當時任職電影形象指導的莫家嘉，黃浩然30歲便娶了莫家嘉。而莫家嘉是億元身家馬主莫英儒千金，外父是多家企業的董事長，地位顯赫，有指外父居住在市值港幣過億元的九龍塘獨立屋，更擁有多輛豪華名車。婚後黃浩然榮升「億萬駙馬爺」，入住外父名下千萬豪宅，生活舒適寫意。2018年莫家嘉曾傳出與一名任職廣告製作人的已婚男Ray過從甚密，被爆親密照兼露骨短訊；對此黃浩然親自出面支持太太，指是笑料一則，屬小問題已成過去。

黃浩然現身佛山商場。（小紅書）

人氣強勁！（小紅書）

友善與影迷打卡。（小紅書）

笑容滿面。（小紅書）

網民誤認他為馬國明。（小紅書）

網民留言。（小紅書）