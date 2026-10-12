馮素波日前嘴長疱疹病容惹擔憂　康復即歎菠蘿油：有胃口食嘢啊

82歲馮素波（波姐）日前在社交平台post相，見她面容憔悴疲憊、臉色不佳，她透露自己不幸病倒，因感冒菌入侵身體，體內不停發熱，嘴唇位置又遭疱疹佔據而乾裂疼痛，形容「辛苦到唔知點講出嚟」，令網民都非常擔心！不過，今日（12日）波姐終於滿血回歸，她透露已經康復，更分享自己去冰室食菠蘿油的照片：「康復啦👍今日去照超聲波。有胃口食嘢啊」

馮素波凌晨在社交帳號上透露自己不幸病倒，表示「辛苦到唔知點講出嚟」。（Threads@borjer_alice）

今日（12日）波姐終於滿血回歸，她透露已經康復！（Threads@borjer_alice）

休養兩日精神好轉 重遊尖沙嘴故居變冰室歎菠蘿油感慨萬千

波姐指自己睇完醫生後，去尖沙嘴棉登徑重遊舊時居所，發現已變成一間冰室，於是坐低開餐懷緬過去，坦言「思潮起伏」。見她在冰室門口舉機自拍，雖然嘴唇仍有傷口，但波姐已回復笑容，並入冰室歎菠蘿油熱奶茶，總算令一眾擔心波姐的朋友放心不少。她發文說：「總一句講很感謝這幾天大家給我的鼓勵和祝福！健康快樂地生活下去🙏祝大家身體健康，百毒不侵✌️」大量網民留言祝她身體健康，又叮囑她保重身體，建議她暫時還是先忍口，不要吃太油膩的食物。

（Threads@borjer_alice）

上周與家人遊曼谷感染病毒爆疱疹 一臉病容令人擔憂

馮素波離開TVB後非常活躍，積極經營社交平台，有如大家的「網絡嫲嫲」，上星期她才分享自己與兒子及媳婦遊曼谷的旅行照，原來當時她已經發病，回港後就貼出自己的病容照，透露：「我真的病倒了朋友們一定要健康」其病況令網民非常擔心，她最初表示自己在泰國吃不下嚥、冇胃口、吃東西覺得好鹹及反胃，更出現全身劇痛，出入冷氣地方手和頭更會突然變僵硬。不過回港後她要去電台開工，直至工作人員指她面色不對勁，她才去看病：「醫生話我唔知接觸到咩嘢，感染咗病菌，而家啲病菌好犀利，如果食藥之後可以消炎排毒就冇問題；但若情況冇改善，就再諗方法，但叮囑一定要爭取休息。」由於網民極度擔心，她之後報平安謂：「醫生給我藥食咗狂睡之後，現在瞓醒啦！我係會努力健康地生活！也祝福大家健康快樂。」幸好經過兩日休養，波姐現在終於康復！

上星期波姐才分享自己與兒子及媳婦遊曼谷的旅行照，原來當時她已經發病，吃不下嚥、冇胃口、吃東西覺得好鹹及反胃，更出現全身劇痛。（Threads@borjer_alice）