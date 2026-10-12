李佳芯首拍ViuTV劇　妙談與TVB台風分別：有啲字眼以前唔得㗎喎

李佳芯（Ali）與呂爵安（Edan）自宣布主演ViuTV開拍的港版《悠長假期》以來，已引起極大討論度和關注！Ali將飾演山口智子（Yamaguchi Tomoko）的經典角色「葉山南」，港版名為「黃子男」，日前她與陳湛文現身谷德昭主持的《爆谷一周》，除宣傳舞台劇《見面即地獄》外，亦大談首次參與ViuTV劇集的感受，被問到與TVB相比台風會否不同，Ali表示：「有時有啲字眼我會話『咦？呢個係咪真係講得㗎？以前唔得㗎喎。』」雖然有顧慮，但劇組就會說：「我哋個台興係咁㗎。」令她覺得幾得意，自己也邊學邊做、慢慢適應。

李佳芯（Ali）與呂爵安（Edan）自宣布主演ViuTV開拍的港版《悠長假期》以來，已引起極大討論度和關注！（資料圖片）

Ali將飾演山口智子的經典角色，港版名為「黃子男」。（資料圖片）

日前她與陳湛文現身谷德昭主持的《爆谷一周》，除宣傳舞台劇《見面即地獄》外，亦大談首次參與ViuTV劇集的感受。（ViuTV）

現為自由身藝人的李佳芯，登上ViuTV節目受訪。（ViuTV）

獲日本官方嚴格審批劇本：拍畀未睇過嗰班人睇

谷德昭先問Ali，《悠長假期》珠玉在前，要翻拍經典壓力會否很大，她指：「可唔可以叫翻拍呢？但係其實我哋都畀日本嗰邊approve咗個劇本，佢哋都睇咗劇本、用咩人、大概係點，佢哋都有個指引，而且今次都係始終喺香港播，嗰套都30年前，好多嘢都已經唔合時宜。（谷德昭：基本上呢個Generation冇睇過。）我哋真係想拍一套屬於我哋香港嘅《悠長假期》，同埋都希望有新一輩嘅年輕人都會覺得好睇，就係拍畀嗰班未睇嘅嗰班人睇。」她又透露日本方已授權使用音樂版權，所以每次Edan一彈琴，感覺就「返咗嚟」，希望大家也更投入。

谷德昭先問Ali，《悠長假期》珠玉在前，要翻拍經典壓力會否很大，她指劇本有經日本電視台審批，並表示：「我哋真係想拍一套屬於我哋香港嘅《悠長假期》，同埋都希望有新一輩嘅年輕人都會覺得好睇，就係拍畀嗰班未睇嘅嗰班人睇。」（ViuTV）

Ali亦透露ViuTV取得日本的音樂授權。（ViuTV）

談兩台台風差異：有啲字眼我會話『係咪真係講得』

今次與全新合作班底開劇，她表示感覺新鮮，以前其實覺得每次夥拍不同演員已夠新鮮，直至現時離開前東家，班底、導演、監製要求及安排都是完全不同，每次皆是重新適應，谷德昭問兩台「台風」會否不同，Ali就說：「有時有啲字眼我會話『咦？呢個係咪真係講得㗎？以前唔得㗎喎。』譬如有啲咁樣嘅嘢，都會係嘅，台風唔同都會，或者佢哋偏向話……『唔係呀，我哋平時都係咁講。』我會話咁樣會唔會有啲跳出角色，我會有啲顧慮，佢哋話『唔係㗎，我哋個台興係咁㗎。』幾得意吖，所以係新嘗試。」谷德昭認為ViuTV可能相對較隨性，問到是否有種做新人的感覺，Ali亦認同，表示：「一路學一路做。」

谷德昭問兩台「台風」會否不同，Ali就說：「有時有啲字眼我會話『咦？呢個係咪真係講得㗎？以前唔得㗎喎。』」而劇組人員就對她說：「唔係㗎，我哋個台興係咁㗎。」（ViuTV）