大導演愛女成功增磅胸骨消失　瘋狂騷身材峇里泳裝上陣白到反光

導演王晶的36歲星二代女兒王海榛（前藝名王子涵），日前飛往印尼峇里島為好友譚嘉儀（Kayee）的婚禮擔任姊妹團。在忙完一連串接新娘和婚禮任務後，她當然要把握空檔留在當地盡情放鬆。一向不吝嗇展現健美身段的她，今次峇里之旅亦不例外，昨日（11日）於社交平台大派泳衣福利照，盡情享受日光浴。

王子涵改名王海榛，2023年8月宣布離巢。（IG@dadadawongx）

王海榛係王晶細女。（IG@dadadawongx）

王晶育有兩女王佟藝及王海榛。（IG@dadadawongx）

王海榛離巢後與爸爸王晶一起主持YouTube節目《王晶笑看江湖》。（《王晶笑看江湖》節目截圖）

細條紋比堅尼上陣 側身回眸蜜桃臀搶鏡

相中可見，王海榛穿上一套粉藍配粉紅細條紋的三點式比堅尼，在度假村的池畔和花園開心影靚相。她在鏡頭前表現自然，不時雙手輕撫秀髮，又大方轉身以側身回眸展示其身形與白滑玉背，大晒零死角完美身段，蜜桃臀亦相當搶鏡；而在另一張照片中，她則輕鬆地俯臥在戶外的沙發上，手裡拿著墨鏡面對鏡頭甜笑，顯得十分愜意。她更留言寫道：「Bali trip came just in time❤️（峇里之旅來得正是時候）」。

王海榛穿上一套粉藍配粉紅細條紋的三點式比堅尼。（IG@dadadawongx）

身材勻稱。（IG@dadadawongx）

肌膚白到反光。（IG@dadadawongx）

背後都好養眼。（IG@dadadawongx）

粉碎過瘦胸骨盡現質疑 網民讚肥番更好睇

王海榛在2023年離巢TVB，早前轉投林盛斌（阿Bob）旗下「棋人」以司儀方向發展，她的尺度與生活都變得更加自由，頻頻在社交網大騷性感身材。不過，她曾被指過瘦胸骨盡現，早前她曾發布過一輯半脫牛仔褲的內衣照，當時亦被不少網民指她躺下時胸骨及肋骨異常凸出，一度被質疑過度減肥「瘦到見骨」。

不過，從今次這輯峇里島最新泳衣照清晰可見，其身形雖然依舊纖瘦，但明顯已經比之前長了點肉，充滿健康的曲線美，完全粉碎了過往的病態消瘦傳聞。不少網民看後都紛紛大讚她如今「肥番少少更好睇」，力撐她重拾健康狀態後愈來愈有女人味。

胸骨現形。（IG@dadadawongx）

胸骨現形。（IG@dadadawongx）

在TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》中飾演皎皎。（IG@dadadawongx）

性感！（IG@dadadawongx）

性感！（IG@dadadawongx）

不時大晒好身材。（IG@dadadawongx）

不時大晒好身材。（IG@dadadawongx）

大派福利！（IG@dadadawongx）