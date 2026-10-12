60歲影后挑戰性感極限！　低胸連身衣襯黑絲大騷長腿網民激讚

現年60歲的影后劉嘉玲，一直以來都是圈中的「凍齡女神」與時尚指標。日前，她在社交平台Threads上分享了幾張新相，雖然只配上了三個黑色愛心「🖤🖤🖤」貼圖，但相中的超大膽、性感造型隨即引起網民熱烈討論，更瘋狂洗版大讚她狀態大勇！

劉嘉玲一直以來都是圈中的「凍齡女神」與時尚指標。（Threads＠carinalau1208）

從嘉玲姐分享的照片中可見，她身處戶外黃土牆前，身穿一套極具視覺衝擊的黑色連身衣，配上低胸剪裁，大騷豐滿事業線與緊緻的肩頸線條。她外面披上一件帶有金色精緻刺繡邊緣的黑色連帽斗篷，頭戴斗篷帽，顯得神祕又高貴。

劉嘉玲低胸連身衣襯黑絲大騷長腿。（Threads＠carinalau1208）

好有神秘感。（Threads＠carinalau1208）

最令人驚艷的是，她下半身大膽穿上透薄的黑色點點絲襪，配上一雙黑色長靴，大方展現一雙修長美腿。在鏡頭前，她自信地微調斗篷，展露一貫的優雅與霸氣，無論是近鏡特寫還是全身照，都散發著無與倫比的巨星氣場。

嘉玲姐好靚。（Threads＠carinalau1208）

嘉玲姐挑戰性感極限。（Threads＠carinalau1208）

嘉玲姐挑戰性感極限。（Threads＠carinalau1208）

年屆六十依然狀態巔峰

不少網民看到照片後紛紛留言激讚，驚嘆劉嘉玲雖然60歲，但無論是皮膚、外貌還是身形都保養得宜，完全看不出歲月的痕跡：「這狀態簡直是30、40歲吧」、「太辣了！嘉玲姐真的好敢穿，而且穿得超好看」、「這身材和氣質，真不是每個人都能駕馭得到，簡直是凍齡界的天花板！」也有人直言，她能夠一直保持這樣緊緻的身形和自信的魅力，背後的自律實在令人佩服。

劉嘉玲一向熱愛運動、行山和健康生活，不時在社交平台分享行山照，這或許就是她多年來保持青春與健康體魄的秘訣。這次的性感黑絲造型，再度證明了「年齡只是數字」，只要自信與自律，不論甚麼年紀都能活得最精彩、最美麗！

劉嘉玲一向熱愛運動。（IG@carinalau1208）