「視后遺珠」住千呎海景豪宅　曬騎術爆單身心聲：我就是白馬王子

現年45歲的李施嬅（Selena）與星級教練前未婚夫車崇健（Anson）結束8年情後，去年突合體現身內地戀愛綜藝節目《再見愛人5》，李施嬅在節目中揭露分手內幕，並多次狂數前度不是之處，本來以為二人復合無望，但在大結局一集，李施嬅竟選擇再給予車崇健一個機會，可惜大結局播出後，李施嬅在番外篇坦承二人再度分手，之後受訪時坦言感情事隨緣。不過李施嬅事業有成，以她的財力絕對一個人生活毫無問題。李施嬅向來投資有道，曾開設化妝學校，涉足時裝、美容及飲食業，又會投資物業，雖然曾透露在港為靈活運用資金而選擇租樓，但她對居所質素要求極高，近來拍片曝光其所住的千呎全海景星級豪宅，豪氣又舒適！日前她再拍片大曬精湛騎術，並揚言：「我就是自己的白馬王子」。

李施嬅與前未婚夫車崇健（Anson）結束8年情後，分手復合再分手。（影片截圖）

李施嬅享受單身生活。(李施嬅抖音)

李施嬅十分享受單身。(葉志明攝)

李施嬅大曬精湛騎術：我就是我自己的白馬王子

李施嬅日前在社交平台分享騎馬片段。影片中，李施嬅馳騁大草原，英姿颯爽，即使馬跑得飛快，李施嬅仍然毫不畏懼，散發出淡定從容的氣場，足見她平時練騎術有功，令人敬佩。

李施嬅發文吐露心聲：「我就是我自己的白馬王子 好好享受現在的自己，好好寵自己。小時候，可能看童話故事卡通太多、曾經有想過希望有一天可以真的遇到一個愛我，寵我的白馬王子 現在我終於明白，我一直就是我的白馬王子 也是我自己的小幸運。」最後她標註：「#願我們都能做自己的王 #李施嬅旅遊日記 ＃寵愛自己日常」。不少網民紛紛留言為李施嬅打氣。

李施嬅在大草原上騎馬。（小紅書@李施嬅）

大曬精湛騎術。（小紅書@李施嬅）

李施嬅極享受騎馬。（小紅書@李施嬅）

李施嬅揚言：「我就是自己的白馬王子」。（小紅書@李施嬅）

網民紛紛留言為李施嬅打氣。（小紅書@李施嬅）

李施嬅獲閨密慶祝44歲生日。(ig圖片)

李施嬅圈中人緣佳。(ig圖片)

李施嬅44歲生日。(ig圖片)

李施嬅人緣好。(ig圖片)

李施嬅深受閨密寵愛。(ig圖片)

李施嬅出席樂易玲生日宴。（小紅書）

李施嬅工作邀約不斷。(抖音)